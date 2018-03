"World's Best Hotel Awards 2013": The Peninsula Hotels sind Spitzenreiter in Asien und den USA

Hongkong (ots) - Top-Platzierungen für The Peninsula Hotels: Gleich zwei Stadtoasen der renommierten Hotelgruppe haben es ganz nach oben auf die Liste der "World's Best Hotel Awards 2013" des bedeutenden US-Reisemagazins "Travel+Leisure" geschafft. The Peninsula Hong Kong sicherte sich in seinem 85. Jubiläumsjahr Rang 1 in Asien, The Peninsula Beverly Hills belegt in den USA den Spitzenplatz in der Kategorie "Large City Hotels".

The Peninsula Hong Kong zählt zu den legendärsten Grandhotels der Welt und wurde seit 1928 bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Mit großem Erfolg vereint Hongkongs Hotelikone seit über acht Jahrzehnten wertvolle Traditionen mit ultramodernen Einrichtungen und persönlicher Dienstleistung.

The Peninsula Beverly Hills entfaltet sich wie eine Privatresidenz inmitten eines üppigen Gartens im Herzen der Filmmetropole Los Angeles am berühmten Santa Monica Boulevard. Insbesondere die Suiten und Garden-Villas des Peninsula erfreuen sich bei Stars aufgrund ihrer privaten Abgeschiedenheit großer Beliebtheit.

Zur populärsten Destination weltweit wurde Bangkok gewählt: Tempel der Stille, quirlige Märkte, Shopping-Paläste und gastfreundliche Menschen begeisterten die Leserschaft von "Travel+Leisure". Idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der Metropole ist das The Peninsula Bangkok, das sich zu seinem 15. Geburtstag den zweiten Platz unter Thailands Top-Hotels sicherte. Am Westufer des Chao Phraya-Flusses gelegen, bietet das Fünf-Sterne-Hotel aus allen Räumen einen spektakulären Blick auf die Stadt und den "Fluss der Könige".

Bereits zum 18. Mal wählten die Leser des Magazins die weltbesten Hotels. Die "World's Best Awards"-Liste umfasst Hotels, Resorts und Lodges und zeigt auf, welche Anbieter langfristig Qualität beweisen. Zudem stellt sie beachtenswerte Newcomer vor und ist ein Abbild kommender Reisetrends.

