ÖSTERREICH: Monika Lindner vor Rückzug bei Team Stronach

Ex-ORF-Chefin will doch nicht für Stronach kandidieren

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Freitagsausgabe berichtet, will Ex-ORF-Chefin Monika Lindner doch nicht für das Team Stronach kandidieren. Lindner will ihre Kandidatur auf der Bundesliste zurückziehen.

"Nach einem Interview von Herrn Lugar habe ich mich gegen eine Kandidatur für das Team Stronach entschieden", so Lindner gegenüber ÖSTERREICH. Zurzeit findet ein persönliches Gespräch zwischen Lindner und Frank Stronach statt.

