FPÖ-Kickl: Brennende Kirchen in Ägypten und Spindelegger schläft

Jetzt könnte Schönborn "Mäßigung" einmahnen

Wien (OTS) - Während Frankreichs Präsident Francois Hollande wegen der Gewalt in Ägypten den ägyptischen Botschafter zu sich bestellt habe, begnüge sich Österreichs Außenminister mit "mahnenden" Worten, zeigte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl einmal mehr die außenpolitische Unbedarftheit der SPÖ-ÖVP-Bundesregierung auf. "Der ägyptische Botschafter ist sofort ins Kanzleramt bzw. Außenministerium zu bestellen und muss aufgefordert werden in seiner Heimat dafür zu intervenieren, dass für die Sicherheit der christlichen Kirchen in Ägypten gesorgt wird", forderte Kickl.

In Richtung Ägypten könne übrigens auch Kardinal Schönborn jene "Mäßigung" öffentlich und lautstark einmahnen, die er im laufenden Wahlkampf völlig unpassend geäußert habe, so Kickl. Es sei leider bezeichnend, dass er bei unmenschlichen Anschlägen auf christliche Gotteshäuser medial nicht nicht Erscheinung trete, während die Schönrederei des unhaltbaren Vorgehens von offenkundigen Asylbetrügern und Hungerstreik-Simulanten bei einer Kirchenbesetzung breiten Raum in der Öffentlichkeitsarbeit einnehme, zeigte Kickl Unverständnis für diese seltsame Form der kommunikativen Schwerpunktsetzung.

Auch das Außenamt müsse dringend prüfen inwieweit die teilweise Reisewarnung für Ägypten nicht ausgedehnt werden müsse, forderte Kickl. "Österreichische Touristen dürfen nicht gefährdet werden, nur weil es sich die ÖVP im Wahlkampf mit Reiseanbietern nicht verscherzen will", so Kickl, der hier Druck der Wirtschaftskammer auf Spindelegger vermutet. "Das Leben unser Österreicher ist wertvoller als der kurzfristige Profit einiger Reisebüros", mahnte Kickl Spindelegger zur objektiven Amtsführung.

