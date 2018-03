Marquis entscheidet sich für die Quintiq SCP&O- Plattform zur Optimierung seiner Rohöl-Lieferlogistik

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Quintiq 5.0 wird Planungsprozesse durch Automation der Planungsfunktionen verbessern

Quintiq, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs und -Optimierungslösungen (SCP&O), gab heute bekannt, dass Marquis, Inc. [http://www.marquisenergy.com] Quintiq 5.0 für sein komplettes Rohölgeschäft einführt. Die Plattform, die für die Optimierung des Transports von Rohöl über die Supply-Chain von Marquis konfiguriert wurde, wird seit Juli genutzt und bis Ende 2013 vollständig implementiert.

Marquis betreibt ein Bahn-und Binnenschiff-Transfersystem zum Transport von Rohöl, von seinem Ursprung in den Vereinigten Staaten zu zahlreichen Zielen entlang des Mississippi. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von Waggons und Schiffen mit einer Ladekapazität von 550.000 Barrel und ein 24-Stunden Zugtransfersystem.. Die Herausforderung, die wachsenden Anforderungen zahlreicher Kunden, die Kapazitätsbeschränkungen bei den Ressourcen und das Handling von grossen Mengen an Rohöl aufeinander abzustimmen, bringt eine aufwendige Planungsaufgabe mit sich.

Die Quintiq 5.0 Plattform wird die Planungsfunktionen im gesamten Unternehmen automatisieren, um die Rohölmengen, die über das Bahn-/Schiff-Terminal und den Hafen transportiert werden, zu optimieren. Marquis wird von der Quintiq Plattform profitieren, die Planern mehr Unabhängigkeit bietet und für eine effizientere Logistik-Supply-Chain für Rohöl sorgt.

"Wir benötigen eine SCP&O- Plattform, die eine noch nie da gewesene Transparenz in unserer Supply-Chain schaffen kann, um fundierte Entscheidungen, auf Basis zuverlässiger Erkenntnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Abläufe, zu ermöglichen. Dies ist wettbewerbsentscheidend im heutigen volatilen Markt.", erklärt Mark Marquis, CEO von Marquis, Inc. "Quintiq ist in der Branche überaus erfolgreich und wir freuen uns darauf, 5.0 einzusetzen."

"Unsere Arbeit mit Marquis hilft uns dabei, unsere Führungsposition im SCP&O-Bereich im Öl & Gas Markt weiter zu festigen", sagt Dr. Victor Allis, CEO von Quintiq. "Wir haben Lösungen entwickelt, die ganz speziell auf die einzigartigen Planungsanforderungen dieser Branche zugeschnitten sind, und wir freuen uns, mit Marquis zusammenzuarbeiten."

Über Marquis, Inc.

Marquis, Inc. bietet Logistik- & Handelsleistungen für Rohöl aus dem Bakken-Vorkommen in Richtung Süden. Sein einzigartiges Geschäftsmodell ermöglicht effizienteste und kostengünstigste Leistungen im Bereich Distribution. Ergänzende Informationen finden Sie unter: http://www.marquisenergy.com.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung zu lösen. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede Herausforderung seiner Kunden mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute verlassen sich rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern auf die Software von Quintiq, um die Arbeit ihrer Angestellten, ihre Logistik und ihre Produktion zu planen und zu optimieren. Quintiq hat seine Hauptsitze in den Niederlanden sowie in den USA und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr auf http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, LinkedIn

Ansprechpartner bei Presseanfragen:

Anfragen Nordamerika Jon Temerlies Racepoint Group Tel.: +1-202-349-0859 Quintiq@Racepointgroup.com Anfragen EMEA Charlotte Poh Global Marketing Communication Manager Tel.:+31(0)736910739 pressrelease@quintiq.com

