"Standard"-Herausgeber Oscar Bronner im Ö1-Journal zu Gast" am 17.8.

Wien (OTS) - "Standard"-Herausgeber Oscar Bronner ist am Samstag, den 17. August bei Stefan Kappacher "Im Journal zu Gast" im "Mittagsjournal" ab 12.00 Uhr in Österreich 1.

Die Umbrüche in der Medienlandschaft als Folge des Social-Media-Booms und die Auswirkungen auf die Gesellschaft werden unter anderem Inhalt des Gesprächs mit dem Medien-Gründer und Maler Oscar Bronner sein. Bronner gründete in den 70er Jahren das Wirtschaftsmagazin "trend" sowie das Nachrichtenmagazin "profil", lebte einige Jahre als Maler in den USA und startete nach seiner Rückkehr Ende der 80er Jahre mit der Tageszeitung "Der Standard" den Versuch, eine "liberale Tageszeitung mit Weltformat" in Österreich zu etablieren.

