Raufeld Medien und dpa beginnen Zusammenarbeit bei Corporate Publishing

Berlin (ots) - Die Nachrichtenagentur dpa und der Medien-Dienstleister Raufeld Medien arbeiten nun auch im Bereich Corporate Publishing zusammen. Ziel der Kooperation ist die weitere Stärkung dieses Geschäftsfeldes in beiden Unternehmen. Gemeinsam wollen Raufeld Medien und die dpa multimediale Projekte für Verlage und andere Kunden verwirklichen. Vom eigenen redaktionellen Angebot der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH bleiben die Projekte, zu denen unter anderem Kundenmagazine gehören, getrennt. Die Publikationen werden vor allem von Raufeld Medien konzipiert und gestaltet. Die dpa setzt ihren Schwerpunkt bei der Vermarktung und steuert bei Bedarf einzelne Inhalte bei.

"Mit Corporate Publishing haben wir bei dpa bereits ermutigende Erfahrungen gesammelt", sagt Michael Segbers, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Wir möchten diesen Bereich ausbauen und parallel zu unseren originären journalistischen Produkten am Markt anbieten. Mit Raufeld Medien haben wir dafür einen idealen Partner gefunden."

"Corporate Publishing gewinnt in einer sich wandelnden Medienwelt immer mehr an Bedeutung", erklärt Jens Lohwieser, Geschäftsführer von Raufeld Medien. "Wir kennen die dpa seit langem als guten und verlässlichen Partner, unter anderem bei der Produktion von Fertigseiten, die wir im Auftrag von Zeitungsverlagen erstellen. Im Frühjahr 2012 haben wir außerdem eine Zusammenarbeit für das Lokaljournalistenprogramm drehscheibe begonnen, und nun freuen wir uns sehr auf viele gemeinsame Corporate-Publishing-Projekte."

Raufeld Medien ist als eine der führenden Agenturen in Deutschland spezialisiert auf die Redaktion, Gestaltung und Produktion medialer Inhalte. Das 2004 gegründete Dienstleistungsunternehmen erstellt journalistisch anspruchsvolle Print- und Onlineprodukte für Verlage und Unternehmen, konzipiert multimediale Lösungen und setzt PR-Strategien um. Ein großer Pool aus erfahrenen Redakteuren, Grafikern, Verlagskaufleuten und Kommunikationsberatern gewährleistet eine effektive und qualitativ hochwertige Realisierung aus einer Hand. Die mit renommierten Journalistenpreisen ausgezeichnete Agentur entwickelt und organisiert zudem Projekte zur Auflagensteigerung für Verlage. Mehr unter www.raufeld.de.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.

