Nationalratswahl 2013 in Wien: Alle Informationen online

Alle Informationen auf www.wahlen.wien.at

Wien (OTS) - Am 29. September 2013 findet die Nationalratswahl 2013 statt. Ab sofort stehen auf www.wahlen.wien.at alle Informationen zur Wahl in Wien zur Verfügung. "Jede Stimme ist entscheidend. Wir wollen WählerInnen bestmöglich über Ihre Wahlmöglichkeiten informieren und bieten daher wieder ein umfassendes Informationspaket zur Nationalratswahl an", erklärte die für die Wahlen in Wien zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger.

Auf www.wahlen.wien.at werden unter anderem Fragen wie "Wer darf wählen?" oder "Welche Wahlmöglichkeiten gibt es?" beantwortet. Die Wahlabteilung MA 62 informiert über den Wahlvorgang und die Adressen der Wahllokale. Für WahlkartenwählerInnen stehen Online-Anträge zur Verfügung. "Eine ausreichende und umfassende Information ist Voraussetzung dafür, die Zukunft Österreichs mitzugestalten", betont Frauenberger: "Nur wer wählt, redet mit."

Wahlkarten bereits jetzt - auch online - beantragen

Wer am Wahltag nicht in seinem zugeteilten Wahllokal wählen kann, kann mit einer Wahlkarte in einem beliebigen Wahlkarten-Wahllokal in ganz Österreich oder per Briefwahl im In- und Ausland wählen.

Wahlkarten für die Nationalratswahl können ab sofort persönlich oder schriftlich (auch online auf www.wahlen.wien.at) beim zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamts beantragt werden. Die Zustellung erfolgt ab Anfang September. Ab diesem Zeitpunkt können Briefwahlkarten an die zuständigen Bezirkswahlbehörden zurückgesendet werden.

Schriftlich können Wahlkarten bis 25. September und persönlich bis 27. September 2013, 12.00 Uhr, beantragt werden. Briefwahlkarten müssen am Wahltag, dem 29. September 2013, bis spätestens 17.00 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. (Schluss) bea

