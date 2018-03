Lotto: Dreifachjackpot - 4,6 Millionen Euro warten

Ein Jokergewinner mit 232.000,- Euro in Wien

Wien (OTS) - Die Spannung bei Lotto "6 aus 45" steigt weiter - aus dem Doppeljackpot wurde am Mittwoch ein Dreifachjackpot. Mehr als 3,1 Millionen Euro bleiben im Topf, am Sonntag werden für den Sechser Gewinnrang 4,6 Millionen Euro erwartet.

Es geht dabei um den sechsten Dreifachjackpot in diesem Jahr. Aus einem der Dreifachjackpots wurde heuer auch schon ein Fünffachjackpot - diesen gewann ein Wiener, er konnte sich im Juni über 9,2 Millionen freuen.

Fünf Spielteilnehmer konnten einen Fünfer mit Zusatzzahl tippen, sie erhalten je mehr als 34.000,- Euro. Unter den Gewinnern: zwei Oberösterreicher, ein Niederösterreicher, ein Tiroler und ein Kärntner.

Joker Beim Joker gibt es eine Quittungen mit der richtigen Zahlenkombination, diese wurde in Wien gespielt. Der Gewinn für das "Ja" zum Joker: rund 232.000,- Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.8.2013:

DrJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.136.263,60 - 4,6 Mio. Euro warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.418,40 168 Fünfer zu je EUR 1.117,40 425 Vierer+ZZ zu je EUR 154,60 8.103 Vierer zu je EUR 38,20 9.710 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 124.606 Dreier zu je EUR 4,40 333.020 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 5 15 17 24 33 42 Zusatzzahl: 44

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.8.2013:

1 Joker zu EUR 231.663,20 14 mal EUR 7.700,00 122 mal EUR 770,00 1.309 mal EUR 77,00 13.359 mal EUR 7,00 130.908 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 4 3 5 6 5 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at