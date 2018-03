ORF SPORT + mit Leichtathletik-WM, Basketball-EM-Quali Österreich - Schweiz und Erste Liga live

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 16. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013 um 7.25 und 16.55 Uhr, vom Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Schweiz um 14.45 Uhr und vom Erste-Liga-Spiel Cashpoint SCR Altach - SV Mattersburg um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von den "Austrian Open Championships" mit der WM in den Lateintänzen um 5.15 Uhr, vom Ötztaler Radmarathon 2012 um 14.15 Uhr und vom Biggest Peak IV um 22.25 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 Uhr und Folge 24 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Die 14. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 18. August in Moskau statt. ORF SPORT + überträgt täglich live und hat dabei alle Highlights im Programm. Insgesamt berichtet ORF SPORT + fast 60 Stunden live von diesem Großereignis. Thomas König und Dietmar Wolff kommentieren die WM aus Moskau. Beim größten globalen Sportereignis des Jahres treten 1.974 Athleten aus 206 Nationen in der olympischen Kernsportart an.

Der Showdown gegen die Schweiz ist perfekt. Spannung lag in der Luft, als Österreichs Basketball-Teamspieler die Halle im Schwechater Multiversum betraten. Ein Sieg gegen Dänemark im vorletzten Vorrundenspiel der EM-Qualifikation musste her, um die "Mission 20-15" fortsetzen zu können und im Rennen um den Gruppensieg zu bleiben. Die Mannschaft von Headcoach Werner Sallomon behielt jedoch die Nerven, nach 40 Minuten gab es einen 86:66-(32:36)-Sieg zu feiern. Damit kommt es am Freitag im Multiversum zum großen Finale gegen die Schweiz. Ein Sieg in diesem mit sechs Punkten Differenz bringt den Aufstieg in das Semifinale. Kommentator ist Michael Guttmann.

Nach fünf Runden hat Altach vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto und liegt damit punktegleich hinter Tabellenführer Liefering auf dem zweiten Platz. Zuletzt feierten die Vorarlberger einen knappen 1:0-Sieg in St. Pölten. Mattersburg legte einen klassischen Fehlstart hin. Nach zwei Niederlagen kehrte der Absteiger aber auf den Erfolgsweg zurück: Mit einem 3:0-Sieg gegen die Vienna, einem grandiosen 4:3-Erfolg in Horn - nachdem die Burgenländer bereits 0:3 zurücklagen -, und einem 1:0-Heimsieg gegen Kapfenberg. Kommentator ist Andreas Blum.

