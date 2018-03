TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 15. August 2013 von Irene Rapp - Zum Bittsteller degradiert

Innsbruck (OTS) - Was ist davon zu halten, wenn ein Tourismussprecher dem Wandertourismus nichts abgewinnen kann?

Utl: Die Forderung der alpinen Vereine nach

Geld für die Wege- und Hüttenerhaltung ist mehr als legitim, ihre Degradierung zum Bittsteller daher nicht akzeptierbar.

Wer öfter in den Bergen unterwegs ist, dem bleiben die Veränderungen nicht verborgen. Schon ein Gewitter kann Wege unpassierbar machen -wie es etwa immer wieder im Halltal bei Absam der Fall ist. Noch ärger nagt der dahinschwindende Permafrost an Steigen und Übergängen, die dahinbröseln - wie etwa 2008 am Pfaffennieder in den Stubaier Alpen, wo ein Steinschlag sechs Bergsteiger verletzte. Dazu kommen Sanierungen auf den Hütten, wo alte Bausubstanz und neue Auflagen die Verantwortlichen zum Schwitzen bringen. Die Erhaltung der 50.000 Kilometer Wege und 475 Hütten in Österreichs Bergen ist daher teuer und unabdingbar, will man nicht das "wanderbare Österreich" gefährden und Menschenleben riskieren.

Allerdings sehen sich die alpinen Vereine derzeit noch ziemlich allein mit dieser Aufgabe konfrontiert. Zwar gibt es öffentliche Förderungen, diese reichen jedoch bei Weitem nicht aus. So erhält der größte alpine Verein, der OeAV, heuer 2,5 Millionen Euro vom Bund -nach zahlreichen Bittgängen. Zum Vergleich: Der Österreichische Fußball-Bund wird mit 14 Millionen Euro bedient. Legitim ist daher die Forderung von OeAV, Naturfreunden, Touristenklub u. a. nach einer Aufstockung der Bundesförderung auf vier Millionen Euro pro Jahr. Immerhin halten sie eine Infrastruktur aufrecht, die nicht nur dem Vereinsmitglied, sondern der Allgemeinheit zugutekommt. Die alpinen Vereine zu Bittstellern zu degradieren, ist daher für das Wanderland Österreich beschämend. Und die Aussage von Franz Hörl, Tourismussprecher der ÖVP im Nationalrat, der die Forderung nach mehr Geld als überzogen abgetan hat, mehr als verzichtbar.

