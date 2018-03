EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH gibt behördliche Entscheidung zur Entziehung der Glücksspiellizenz ihrer argentinischen Tochtergesellschaft ENJASA bekannt

14.08.2013

Ad hoc Mitteilung - Wien, 14. August 2013. Die Geschäftsführung der CAIH mit Sitz in Wien gibt bekannt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde in Argentinien ihrer indirekten vollkonsolidierten Tochtergesellschaft Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. ("ENJASA") mit Sitz in Salta, Argentinien, die Entscheidung betreffend die Entziehung der Glückspiellizenz der ENJASA zugestellt hat. Gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörde wird ein Rechtsmittel eingebracht, somit ist die Entscheidung der Behörde noch nicht rechtskräftig. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung ist der Betrieb der Lotterien, Casinos und Automatenhallen nicht betroffen.

Emittent: Casinos Austria International Holding GmbH Rennweg 44 A-1038 Wien Telefon: +43 1 53440 - 22540 Email: christoph.zurucker-burda @ casinos.at WWW: www.casinosaustriainternational.com Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT0000342886, AT0000A0JE42 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

