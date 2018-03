FP-Guggenbichler: Spätes Schuldeingeständnis des Sima-Ressorts!

Wäre ja noch schöner, wenn Stadträtin Urteil gegen illegale Kettenverträge auch noch bekämpfen ließe

Wien (OTS/fpd) - "Das ist ja nur noch peinlich. Auf der einen Seite überschlagen sich Sozialisten und Gewerkschafter laufend lautstark mit Kritik an ach so bösen Unternehmern, die Bediensteten mittels prekärer Beschäftigungsverhältnisse grundlegende Arbeitnehmerrechte vorenthalten, auf der anderen Seite macht Genossin Sima in ihrem Ressort genau dasselbe", erklärt Wiens FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler. Dass die SPÖ-Politikerin das Urteil gegen ihre illegalen Kettenverträge für Abfallberater nun nicht bekämpfen will, wäre wohl eine Selbstverständlichkeit: "Diese Frau sollte sich schämen und ganz, ganz kleinlaut sein. Dass die rote Ulli mit Mitarbeitern ihres Ressorts verfährt wie eine unsoziale Großkapitalistin, ist wirklich schlimm. Die Stadt Wien kann sich so ein Vorgehen einfach nicht leisten. Ich hoffe, dass der Bürgermeister ihr das auch entsprechend eindringlich sagt. Es würde Sima auch kein Stein aus der Krone fallen, wenn sie sich bei den von ihr so schäbig behandelten Mitarbeitern öffentlich entschuldigen würde." (Schluss)

