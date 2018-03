Österreichischer Handel bietet beste Qualität zu fairen Preisen

Wien (OTS) - In der Debatte um angebliche Preisaufschläge meldet sich nun auch der Handelsverband als Branchenvertreter des österreichischen Handels zu Wort. Die Behauptungen und Untersuchungen der Arbeiterkammer (AK), die auf ungerechtfertigte Preisdifferenzen zwischen Österreich und Deutschland bei Lebensmitteln hindeuten, sieht der Handelsverband als nicht plausibel an.

"Der Handelsverband verfolgt die Debatte um Preisunterschiede zwischen Österreich und Deutschland im Lebensmittelhandel seit ihrem Beginn mit. Nun ist es an der Zeit unsere Stimme zu erheben und uns zu den Vorwürfen der Arbeiterkammer zu äußern", so Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbands. "Der Handel beschäftigt 500.000 Arbeitnehmer und ist somit der zweitgrößte Arbeitgeber in Österreich. Wir warnen davor, eine politisch motivierte Diskussion auf Kosten dieser Branche auszutragen - das ewige mediale Saure-Gurken-Thema rund um den Preiszuschlag schadet dem Handel", erklärt Mayer-Heinisch.

Handelsverband zweifelt an der Aussagekraft der AK-Untersuchungen

Die Arbeiterkammer behauptet, die Produkte im österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandel wären teurer als in Deutschland. Unterstellt wird den Handelsunternehmen dabei, auf Kosten der Konsumenten in Österreich willkürlich hohe Preise zu verlangen. "Dass die Studien der AK Preisunterschiede von bis zu 15 Prozent ergeben ist die Folge einer verzerrenden Betrachtungsweise. Hier wird Wien mit der europaweit einzigartigen Niedrigpreisstadt Berlin verglichen. Auch die Produktauswahl ist willkürlich. Aktionen, mit denen der österreichische Handel den Konsumenten laufend bis zu 50%-ige Rabatte bietet, werden nicht mit einbezogen. Das ist einfach unredlich", so Mayer-Heinisch.

Österreich und Deutschland - zwei völlig unterschiedliche Märkte

Grundsätzlich ist der Vergleich zwischen Österreich und Deutschland wenig aussagekräftig, da die beiden Märkte gerade in Bezug auf den Handel völlig unterschiedlich beschaffen sind:

Österreich ist ein viel kleinerer Markt, daher gibt es im Einkauf weniger Mengenrabatte

Produktion in Österreich ist kleiner strukturiert

Topografie als Herausforderung: Die Belieferung ist durch die landschaftliche Struktur (Berge) in Österreich ist aufwendiger als in Deutschland

Die Handelsinfrastruktur in Österreich ist kleinteiliger: Mehr, dafür kleinere Geschäfte. Dadurch sind auch die Umsatz-Quadratmeter-Leistungen im Handel unterschiedlich.

Die Umsatzsteuersätze in Österreich sind höher.

In Österreich ist der Prozentsatz der Handelsangestellten, die nach dem Kollektivvertrag bezahlt werden, eklatant höher.

Die Nahrungsmittelqualität in Österreich ist besser als in Deutschland (durch hohe Umwelt- und Tierschutzstandards)

"Bedenkt man all diese Charakteristika, liegt es auf der Hand, dass das Angebot in Österreich stimmt. Denn qualitativ hochwertige Lebensmittel können nicht zu Dumpingpreisen produziert werden. Es darf nicht sein, dass der österreichische Handel diesen ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt ist. Österreich und Deutschland sind zwei völlig unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Gegebenheiten - das ist zu akzeptieren. Der österreichische Handel bietet seinen Kunden beste Qualität zu fairen Preisen. Das sollte man nicht vergessen - auch wenn gerade Wahlkampf ist", so Mayer-Heinisch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Nina Bennett, Kommunikation, Handelsverband

E nina.bennett @ handelsverband.at, T +43 (1) 406 2236