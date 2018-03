ÖVP-Sommertour – Spindelegger: Weniger Bürokratie und weniger Steuern – für mehr Arbeitsplätze

ÖVP-Kanzlerkandidat besucht Salzburg – ÖVP ist 365 Tage im Jahr Partner für die heimische Landwirtschaft: Rasche Hilfe in der Dürre – Salzburg ist Vorzeige-Beispiel für eine Politik, die Zukunft schafft

Wien, 14. August 2013 (ÖVP-PD) "Wir wollen weniger Bürokratie für die Unternehmen und weniger Steuern für Mittelstand und Familien. Das schafft mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand für alle. Die ÖVP will für Betriebe noch bessere Rahmenbedingungen schaffen", so ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, der heute im Rahmen der ÖVP-Sommertour Salzburg besucht. Mit diesen Botschaften stößt Spindelegger bei den Bürgerinnen und Bürgern auf rege Zustimmung. In zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wird die ÖVP darin bestärkt, dass es am 29. September um Arbeitsplätze, eine starke Wirtschaft, die Familien und ein leistbares Leben geht. Mit dabei waren auch heute wieder zahlreiche Freiwillige von "Auf geht's, ÖVP", der Freiwilligen-Bewegung der ÖVP. Die heutige Tour führte zur Salzburger Schranne, zum Hotel Gmachl in Bergheim und am Nachmittag zu "Spar" Österreich. Am Abend wird Michael Spindelegger bei einem Grillfest mit Funktionärinnen und Funktionären zusammentreffen. Spindelegger betont: "Wir wollen im kommenden Regierungsprogramm noch mehr ÖVP-Handschrift sichtbar machen. Es braucht mehr ÖVP und weniger SPÖ für Österreichs Zukunft. Die ÖVP geht mit Optimismus und Tatkraft in die nächste Legislaturperiode, wir haben noch viel vor, damit Österreich alle Chancen voll ausschöpfen kann." ****

Auf der Salzburger Schranne spricht sich der Bundesparteiobmann für mehr Regionalität und eine Stärkung der österreichischen Landwirte aus: "Gemeinsam mit dem Bauernbund haben wir Konzepte für eine funktionierende produzierende Landwirtschaft erarbeitet, denn die Landwirtschaft ist ein treibender Wirtschaftsfaktor in Österreich. Tausende Arbeitsplätze entstehen durch tatkräftige Bäuerinnen und Bauern. Neben der Versorgung der Bevölkerung mit heimischen, hochwertigen Lebensmitteln sind sie auch für die Landschaftsgestaltung verantwortlich und nehmen damit eine wichtige Funktion für den Tourismusstandort Österreich wahr. Deshalb spricht sich die ÖVP gegen eine Steuerlawine der Marke Faymann aus:

Vermögenssteuern treffen besonders auch die Landwirte in Österreich." Gerade heuer, nach Hochwasser und der derzeitigen Dürre sei es notwendig, der heimischen Landwirtschaft unter die Arme zu greifen. "Wir lassen niemanden im Stich", so Spindelegger. Im Unterschied zur SPÖ, die nur kurz vor dem Wahltag ihre Liebe zu den Bauern entdeckt, ist die ÖVP "365 Tage im Jahr Partner für die heimische Landwirtschaft", unterstreicht Spindelegger. Daher gehe

es jetzt um rasche Hilfe, damit die Existenzen der Bäuerinnen und Bauern gesichert sind. "Wir müssen den österreichischen Bauern rasch und unkompliziert Hilfe leisten. Dazu gehören etwa die Ankaufsaktion von Futtermitteln, die Stundung der Agrarinvestitionskreditraten und ein Zinszuschuss bei Betriebsmittelkrediten. Viele haben bis zu hundert Prozent ihrer Ernte verloren. Hier muss rasch eingegriffen werden, um die

Existenz unserer Landwirte zu sichern", stellt Spindelegger klar.

Bei einem Betriebsbesuch im Hotel Gmachl in Bergheim spricht sich Spindelegger für weniger Steuern und weniger Bürokratie aus, "um unsere Wirtschaft anzukurbeln und unsere Unternehmen zu entlasten. Nur so schaffen wir eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mit modernen Arbeitszeit-Modellen wollen wir einen neuen Aufbruch am Arbeitsmarkt schaffen". Priorität hätten sichere Arbeitsplätze, nachhaltiges Wachstum und wachsender Wohlstand, stellt der ÖVP-Bundesparteiobmann klar: "Ich habe mit 200 Experten Maßnahmen für 'Unternehmen Österreich 2025' erarbeitet und ihre Wirkung evaluieren lassen. In unserem Wahlprogramm stehen zahlreiche Ideen, um den Standort zu attraktivieren. 420.000 neue Arbeitsplätze sind möglich", so Spindelegger, der dabei von Experten recht erhält.

Beim Treffen mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer

und "Spar"-Österreich-Vorstand Fritz Poppmeier ist die Zukunft der "dayli"-Mitarbeiter nach der Pleite der Drogeriekette das Thema. "Unser Ziel muss sein, die Mitarbeiter rasch bei anderen Kaufhausketten unterzubringen. Ich möchte mich bei Spar-Österreich bedanken, dass sie ihre Mitarbeiterpläne geändert und rasch einige der 'dayli'-Mitarbeiter aufgenommen haben", so Spindelegger. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass der Standort Österreich derzeit auch Schwierigkeiten hat, so Spindelegger. "Wir müssen das Ruder herumreißen und den Standort voranbringen. Mit dem Standort-Konzept 'Marke Österreich' haben wir ein professionelles Imagebild entworfen, mit dem wir Österreich stärker bewerben und mehr Gewicht verleihen wollen."

"Bei der Wahl am 29. September geht es darum, wer die Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Und das kann niemand besser als die ÖVP, die mit Optimismus in die Zukunft blickt und sich damit grundlegend von anderen Parteien unterscheidet, die Zukunftsängste haben und eine Neidgesellschaft propagieren." Spindelegger betont weiter: "In Salzburg sieht man, was möglich ist, wenn vernünftige Kräfte am Werk sind und Hand in Hand für die Zukunft eines Landes arbeiten. Die ÖVP ist die Partei, die Sicherheit gibt, einen klaren Weg vorzeichnet und sagt, wofür sie steht: "Für mehr Wohlstand in Österreich, für mehr Arbeitsplätze, für leistbares Leben und für leistbares Wohnen. Wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten

der Vergangenheit aus. Deshalb wollen wir auf unserer Sommertour

die Menschen von unserer Idee für ein besseres Österreich überzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei der Wahl am 29. September als erste durchs Ziel gehen."

Zum Ausklang des Tages wird Michael Spindelegger beim Grillfest im Hotel Jägerwirt in Salzburg-Kasern erwartet.

