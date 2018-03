Nationalratswahl am 29. September 2013

Vorzeitige Einsichtnahme in Salzburger Ergebnisdatenbank

Salzburg (OTS) - Anmeldung für Medienvertreter/innen zur vorzeitigen Einsicht in die Salzburger Wahlergebnisse

Für die Nationalratswahl am 29. September 2013 besteht für Medienvertreter/innen die Möglichkeit, die Ergebnisse auf Salzburger Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene auf der Landeswebsite www.salzburg.gv.at einzusehen. Dafür ist eine rechtzeitige Anmeldung notwendig.

Zur Anmeldung füllen Sie dazu bitte das Formular unter www.salzburg.gv.at/formular_wahlweb.pdf aus und retournieren Sie es bis spätestens, Mittwoch, 28. August, unterschrieben an das Landes-Medienzentrum.

Zur Kontrolle der Mailadresse wird ein Mail mit Bestätigungslink an die von Ihnen angegebene Mailadresse geschickt, der von Ihnen angeklickt werden muss.

Die persönlichen Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) werden danach per Rsa-Brief an die von Ihnen angegebene Postadresse geschickt. Mit diesen Daten erfolgt die Anmeldung über https://portal.salzburg.gv.at bzw. über www.salzburg.gv.at unter dem Link "Login Anwendungen" links unten unter Auswahl der Applikation "Wahlweb". Dort können die Ergebnisdaten in Echtzeit verfolgt werden.

Bei technischen Problemen bei der Anmeldung wenden Sie sich an den Helpdesk der Landesinformatik (Tel. 0662/8042-2999; helpdesk @ salzburg.gv.at), bei inhaltlichen Fragen zu den Wahlergebnissen an den Landesstatistischen Dienst (Tel. 0662/8042-3524; peter.kurz @ salzburg.gv.at).

Vom 9. bis 23. September ist die Wahlapplikation mit Probedaten befüllt. Am Wahltag am 29. September sind die ersten Ergebnisse ab dem frühen Nachmittag zu erwarten.

Wahlergebnisse dürfen auf keinen Fall vor 17.00 Uhr veröffentlicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landes-Medienzentrum

Information, Kommunikation, Marketing

Chefredakteurin Mag. Karin Gföllner

Tel.: (0662) 80 42 / 24 33

landesmedienzentrum @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at