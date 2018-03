Schieder zu Konjunkturdaten: Erfolgreiche Beschäftigungs- und Standortpolitik muss fortgesetzt werden

"Mit ruhiger und sicherer Hand Kurs weiterführen" - Österreichischen Standort nicht durch unseriöse "Studien" schlechtreden

Wien (OTS/SK) - Erstmals seit mehr als anderthalb Jahren gibt es beim Wachstum in der Eurozone wieder ein leichtes Plus, wie das Statistische Amt der EU (Eurostat) heute, Mittwoch, bekanntgegeben hat. Laut Eurostat hat auch Österreich ein Wachstum zu verzeichnen. Finanzstaatssekretär Andreas Schieder zeigt sich angesichts der "sanften Konjunkturerholung" vorsichtig optimistisch und sieht darin einen weiteren Beleg für das richtige Krisenmanagement der SPÖ-geführten Bundesregierung. "Die guten Zahlen zeigen, dass wir unseren Weg weitergehen müssen. Wir haben von Anfang an die richtigen Prioritäten gesetzt: Beschäftigung, Wachstum, soziale Ausgewogenheit und Stabilität standen und stehen im Zentrum der Politik der Regierung unter Bundeskanzler Werner Faymann", betont der Finanzstaatssekretär. ****

Dass Österreich damit auch gute Standortpolitik gemacht habe und mache, sei evident. "Die Zahlen, von der Beschäftigung bis zu den Firmenneugründungen, geben uns recht. Anstatt den österreichischen Standort durch unseriöse 'Studien' schlecht zu reden, muss sich verantwortungsvolle Politik darauf konzentrieren, den erfolgreichen österreichischen Kurs mit ruhiger und sicherer Hand weiterzuführen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten tun das", macht Schieder klar. (Schluss) mo/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum