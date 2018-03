BZÖ-Widmann: "Mehr ÖBB-Personal zu fordern, ist eine Verhöhnung der Steuerzahler"

"Rasche Privatisierung der ÖBB notwendig, bevor das Budget entgleist"

Wien (OTS) - Nicht weitere Kosten zu verursachen, sondern Kosten einzudämmen, müsse die Devise sein, so BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann in einer Reaktion auf die jüngste Forderung der Gewerkschaft Vida nach mehr Personal für die ÖBB. "Mehr Personal zu fordern, kommt einer Verhöhnung der Steuerzahler gleich", kritisiert Widmann, der darauf hinwies, dass die ÖBB mit ihren über 18 Milliarden Schulden "eine tickende finanzielle Zeitbombe für die Steuerzahler" sei. "Die ÖBB wird immer mehr zu einem Milliardengrab. Jetzt gilt es zu handeln! Das BZÖ verlangt daher eine rasche Privatisierung der ÖBB, um durch die Erlöse die Schulden wenigstens teilweise tilgen und das Unternehmen und damit den öffentlichen Verkehr in Österreich langfristig sichern zu können".

Mit österreichischen Investoren sei eine rot-weiß-rote Privatisierung zu ermöglichen, bevor das Budget entgleise. Nur das Schienennetz solle weiterhin in staatlicher Hand bleiben, so Widmann. "Wir haben alle "Genug gezahlt!" für die ÖBB".

