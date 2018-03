VP-Hoch ad Deutsch: Kampagne der Wiener SPÖ ist arm an Inhalten und strotzt vor leeren Versprechungen

ÖVP forciert Gebührenbremse

Wien (OTS) - "Die heute präsentierte Kampagne der Wiener SPÖ lässt sich kurz und knapp so zusammenfassen: Arm an Inhalten und lediglich leere Versprechungen", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion.

"Dass man in direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt tritt sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen, aber anscheinend rafft sich die Wiener Sozialdemokratie erst dann auf mit den Wienerinnen und Wienern zu sprechen, wenn es darum geht Wahlkampf zu betreiben und Wählerstimmen zu akquirieren", so Hoch weiter.

"Wenn die Wiener SPÖ wirklich um jeden Arbeitsplatz in dieser Stadt kämpfen würde, dann dürfte die Sozialdemokratie nicht gemeinsam mit den Grünen die Gebührenschraube zu Lasten der Bevölkerung sowie der Unternehmen immer enger ziehen und die Bürgerinnen und Bürger abkassieren. Denn eines steht ganz klar fest: Das teuerste und wirtschaftsfeindlichste Experiment aller Zeiten in Wien ist Rot-Grün. Im Gegensatz zur SPÖ, die lediglich über weitere Belastungen sinniert, forciert die ÖVP eine Gebührenbremse um den Menschen zu helfen und den Wirtschaftsstandort zu stärken", so Hoch abschließend.

