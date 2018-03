FP-Seidl: Straßenprostitution im 2. Bezirk - SP-Hora sucht weiter "Schuldige"

Jammern ist kein Rezept gegen Missstände

Wien (OTS) - "Die anderen Bezirke sind also schuld, dass der illegale Straßenstrich im 2. Bezirk fröhliche Urständ feiert, wenn man dem weinerlichen Wehklagen von SPÖ-Bezirksvorsteher Hora Glauben schenken will", macht FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl aufmerksam. Bei Horas Monatsgehalt von rund 10.000 Euro können sich die 100.000 Menschen in Leopoldstadt wohl aber ein bisserl mehr erwarten, als anderen die Verantwortung für die eigene Untätigkeit in die Schuhe schieben zu wollen. (Schluss)ja/woi

