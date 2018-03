Huawei Ascend P6 Österreich-Launch: Dünnstes Smartphone der Welt in Wien präsentiert

Wien (OTS) - Gemeinsam mit ca. 100 geladenen Gästen aus Wirtschaft, IT und Society feierte Huawei gestern Abend in Wien den Österreich-Launch des dünnsten Smartphones der Welt, des Huawei Ascend P6. Der Abend im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste stand unter dem Motto "Scharf. Schnittig. Elegant."

Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations-und Kommunikationstechnologie, hat gestern Abend in Wien das dünnste Smartphone der Welt präsentiert. Das Huawei Ascend P6 hatte seine Österreich-Premiere vor rund 100 Gästen. Neben dem Smartphone-Star des Abends begeisterte auch der Life-Auftritt von Prima-Ballerina Karina Sarkissova mit einer eigens kreierten Choreographie im Duett mit Patrick Santos. Supermodel Franziska Knuppe und Puls 4-Moderator Norbert Oberhauser führten durch den Abend und unterhielten die anwesende heimische Prominenz.

Henry Xu, President of Nordic and CEE Huawei Device, ließ es sich nicht nehmen, das Huawei Ascend P6 persönlich auf der Bühne zu präsentieren. Das Who-is-Who der heimischen Wirtschaft und IT sowie zahlreiche Repräsentanten der österreichischen High-Society waren begeistert. Jan Trionow, Geschäftsführer Hutchison Drei Austria, Michael Krammer, CEO MDC3, Christian Steiner, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Nikolaus Ruby, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung Ditech und Adolf Markones, Sales Director Ingram Micro Mobility, Mag. Erich Holsteiner, Head of Legal and Compliance Kommunalkredit und Mag. Wolfgang Spacil, Banking Supervision ÖNB probierten das Huawei Ascend P6 gleich vor Ort aus.

Henry Xu zum neuen Smartphone-Flaggschiff von Huawei: "Das Huawei Ascend P6 mit seinem außergewöhnlichen Design, der hochwertigen Frontkamera und unserer intuitiven Benutzeroberfläche Emotion UI ist der neue Star unter den Smartphones. Die exklusive Präsentation in Wien entspricht in ihrer Qualität dem Standard des derzeit dünnsten Smartphones der Welt, dem Ascend P6."

Huawei Ascend P6 - "Scharf. Schnittig. Elegant."

Das Smartphone von Huawei setzt neue Maßstäbe im Mobilfunkmarkt. 1,5 GHz Quad-Core Prozessor, 5 Megapixel Frontkamera, 11,9 cm (4,7 Zoll) In-Cell-HD-Display und viele weitere Funktionen bei einem nur 6,18 mm schlanken Metallgehäuse mit einem Gesamtgewicht von 120 Gramm - so sieht das neue Flaggschiff von Huawei aus.

Schnelles Surfen ermöglicht der K3V2 Quad-Core Prozessor mit 1,5 GHz Taktung plus 2 GB RAM Arbeitsspeicher. Zusätzlich stehen 8 GB ROM integrierter Speicher für Bilder, Videos oder Spiele bereit, der sich über microSD-Karten erweitern lässt. Die 8 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus hält die Erlebnisse am Tag und dank LED Blitz plus Videolight auch zu später Stunde fest. Mit dem HUAWEI Ascend P6 gehören auch unscharfe Selbstporträts der Vergangenheit an, denn die 5 Megapixel HD Frontkamera garantiert gelungene Aufnahmen - egal aus welchem Winkel. Das 11,9 cm (4,7 Zoll) reflexionsarme Display (1280 x 720 Pixel) besticht durch eine brillante Darstellungsqualität. Die präzise Touch-Steuerung trägt zur komfortablen Handhabung bei - sogar bei der Bedienung mit Handschuhen.

Das HUAWEI Ascend P6 ist mit dem Google Betriebssystem Android 4.2 (Jelly Bean) ausgestattet. Zusätzlich sind dank der HUAWEI-eigenen Benutzeroberfläche Emotion UI individuelle Anpassungsmöglichkeiten gegeben, die für eine noch einfachere Bedienung sorgen. Trotz vielfältiger Funktionalität und extrem schlanker Bauweise ist mit dem 2.000 mAh Akku für eine lange Laufzeit gesorgt.

Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist das Huawei Ascend P6 ausschließlich über Hutchison Drei Austria GmbH, dem ersten Partner von Huawei in Österreich erhältlich.

Jan Trionow, Geschäftsführer Hutchison Drei Austria GmbH: "Wir freuen uns mit dem Huawei Ascend P6 das dünnste Smartphone der Welt ab nächster Woche exklusiv in unseren 3Shops anbieten zu können. Neben der State-of-the-Art Technologie besticht das Huawei Ascend P6 auch durch sein edles Design. Ein Smartphone, das sicherlich viele unserer Kunden ansprechen wird."

Ab September 2013 ist das Flaggschiff aus dem Hause Huawei auch im offenen Handel zu einer UVP von 449 EUR verfügbar.

Produktfotos: https://www.dropbox.com/sh/f5spowggwo015jy/oQ_70pPOXo Weitere Fotos zum Huawei Ascend P6 Österreich-Launch finden Sie hier:

http://www.huawei-event.com/downloads.php

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 150 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte.

2011 erwirtschaftete Huawei einen Umsatz in Höhe von 32,4 Mrd. US $. Huawei beschäftigt über 140.000 Mitarbeiter weltweit, von denen 44% im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2006 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich 92 Mitarbeiter.

