Competence Call Center eröffnet fünften deutschen Standort in Essen

Berlin/Essen (OTS) - Ende September 2013 öffnet Competence Call Center die Pforten seiner jüngsten Location in Essen.

Die Metropole im Ruhrgebiet ist eines der Entscheidungs- und Wirtschaftszentren Deutschlands. Für CCC waren der große Pool an qualifizierten Bewerbern, sowie die Nähe zu bestehenden und potentiellen Business Partnern entscheidend für die Wahl des neuen Standortes.

"Das Ruhrgebiet ist mit über 5 Millionen Menschen größter Ballungsraum Deutschlands und drittgrößter Europas. Essen ist als bedeutender Industrie- und Hochschulstandort perfekt geeignet für unser neues CCC Office im Herzen der Stadt. Die ideale Infrastruktur und perfekte Anbindung an alle Städte der Region ist für Partner und Mitarbeiter gleichermaßen attraktiv. Bis Jahresende werden wir in Essen 150 Mitarbeiter beschäftigen, im kommenden Jahr ist die Erweiterung des Teams auf 300-400 Mitarbeiter geplant", kommentiert Ulf Herbrechter, COO von Competence Call Center und gebürtiger Essener, die jüngste CCC Expansion.

Nach Berlin, Leipzig und Dresden erweitert CCC mit diesem Schritt seine Präsenz am deutschen Markt auch im Westen des Landes. International ist Competence Call Center mit dem neuen Standort bereits an elf Locations in sieben Ländern tätig. CCC startet am Standort mit Bestandskunden im Inbound. Neue Partner werden in den kommenden Monaten folgen.

Die EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zeigt sich erfreut über die Ansiedelung von Competence Call Center in Essen:

"Unsere Stadt ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und beheimatet einige der erfolgreichsten Unternehmen des Landes. Besonders im Thema Dienstleistung und Kundenkommunikation verfügt Essen über ein umfassendes Netzwerk, welches das Competence Call Center mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung bereichern wird. Wir freuen uns, dass zahlreiche neue Arbeitsplätze in Essen entstehen werden", so Peter Schumacher, Unternehmensservice, EWG.

Das Management der neuen CCC Location übernimmt Peter Buhl.

Der versierte Call Center Profi verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Customer Service und Helpdesk: "Ich freue mich sehr auf den Aufbau und das Management des CCC Teams in Essen. Die spannende Entwicklung von Competence Call Center am deutschen Markt in den vergangenen 12 Jahren ist sehr beeindruckend und absolut vielversprechend für die Zukunft" so Buhl.

Interessierte bewerben sich ab sofort unter jobs.essen @ yourccc.com

Alle aktuellen Jobausschreibungen finden sich unter www.yourccc.com.

