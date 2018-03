Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert dem Bundesminister a.D. Dr. Erich Schmidt zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Bundesminister a.D. Dr. Erich Schmidt zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutendes politisches Wirken sowohl als Abgeordneter zum Nationalrat als auch als Bundesminister und Staatssekretär würdigt. "Viele Ihrer Initiativen waren Weichen stellend für die Zukunft unseres Landes", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at