Kogler zur "Reblaus-Affäre": Hat Spindelegger noch das Sagen in seiner Partei?

Grüne stellen Führungsqualitäten des ÖVP-Chefs in Frage

Wien (OTS) - "In der ÖVP scheinen derzeit alle zu machen, was sie wollen - vor allem gegeneinander. Während Finanzministerin Fekter und Wirtschaftsminister Mitterlehner einander höchst widersprechende Ansichten über die Qualität des Wirtschaftsstandorts Österreich kundtun, schmiedet NÖ-Landeshauptmann Pröll über den Kopf seines Parteichefs Pakte mit SPÖ-Chef Faymann - Stichwort ,Reblaus-Affäre'. Zudem verkündet der selbe Landeschef davor, dass jetzt die Lehrergewerkschafter ausgebremst werden müssen. Hat Spindelegger eigentlich in der eigenen Partei noch das Sagen?", fragt der Grüne Vizechef Werner Kogler.

"Auch wie der ÖVP-Chef mit seinen Problem-Ministerinnen Fekter, Mikl-Leitner und Karl umgeht oder besser nicht umgeht, lässt an seinen Führungsqualitäten zweifeln. Eigentlich könnte uns das egal sein. Aber immerhin hat Spindelegger derzeit die Funktion des Vizekanzlers inne und wird nicht müde zu betonen, dass er nach der Wahl sogar der bessere Kanzler wäre. Jemand, der seine eigene Partei nicht im Griff hat, wird sich wohl schwer tun, Österreich zu führen. Vielmehr beginne ich langsam daran zu zweifeln, dass eine ÖVP mit Spindelegger an der Spitze überhaupt noch regierungsfähig ist", meint Kogler.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at