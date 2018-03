Stronach/Faul: Eine Million Pensionisten leben an der Armutsgrenze

Team Stronach Seniorensprecher räumt mit Privilegien im Pensionsrecht auf

wien (OTS) - Team Stronach Seniorensprecher Christian Faul stemmt sich gegen eine bedrohliche und steigende Tendenz: "In Österreich leben nahezu eine Million Pensionisten an der Armutsgrenze. Diese Entwicklung kümmert die Pensionsvertreter der anderen Parteien in Österreich wenig. Sie streifen selbst dicke Pensionen ein. Aber wer von ihnen würde mit 960 Euro im Monat auskommen?"

Die Ursachen für die bedrohliche Situation liegen für Faul klar auf der Hand: "Die Mieten sind in den letzten zehn Jahren derart gestiegen, dass sie schon mehr als die Hälfte der Pensionen ausmachen. Strom und Wasser sind ebenfalls teurer geworden." Hinzu komme auch, dass die Grundnahrungsmittel um 30 Prozent mehr kosten als etwa in Deutschland. Viele Senioren könnten Heizöl nur mehr auf Kredit kaufen.

Die Lösung liefert Faul prompt nach: "Wir treten dafür ein, dass alle Privilegien im Pensionsrecht abgeschafft werden und dass es für alle Pensionisten in Österreich eine Obergrenze geben soll, die sich an der ASVG Höchstpension orientiert." Mit dem daraus resultierenden Einsparungspotenzial von vier Milliarden Euro pro Jahr müsse die Mindestpension auf ein Niveau angehoben werden, mit dem die Pensionisten endlich wieder menschenwürdig leben können.

