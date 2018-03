ORF Ö1-Mittagsjournal vom Mi, 14.8.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Jörg Stibor

Kairo: Räumung der Protestcamps - Elisabeth Manas

Kairo: ModGespräch mit Karim El Gawhary

Nahost-Verhandlungen - Ben Segenreich

Eurostat gibt Zahlen f. Eurozone bekannt - Ernst Kernmayer

Konjuktur im Westen wächst - Ellen Lemberger

Dayli Weiterdreh - Birgit Pointner

Reax. ÖVP + Wirtschaft zu all in- Verträgen

Reaktionen ÖVP + Wirtschaft zu "all in" - Verträgen - Edgar Weinzettel

FPÖ Wahlprogramm - Andreas Jölli

Team Stronach PK - Stefan Kappacher

BZÖ-Bucher zu Sondersitzung Lehrerdienstrecht - Eva Haslinger Ärzte warnen vor AKH-Ruin - Martin Haidinger

Ernährung der Menschen in Zukunft - Barbara Daser

Sperre Mariahilferstrasse - Umbau Begegnungszone - Beate Tomassovits Krisengespräch bei Deutscher Bahn - Johannes Marlovits

Österr. Post will in Pharmaindustrie in D einsteigen - Paul Schiefer JP-Trailer: Im Sommergespräch (7): Lojze Wieser - Elisa Vass Innsbruck FW "Venus Adonis" - Patricia Jilg

Wetter - Jörg Stibor

Nachrichten - Sandra Eigner

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Williwald Christian

Regie: Pisa-Maiwald Andrea

Produktion: Kruder-Klutsch Karin Tel +431/50101 18447

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447