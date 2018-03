Pressetermin: Bautrend lasttragende Strohballenhäuser

Strohplus errichtet ein Musterhaus aus Strohballen in lasttragender

Bauweise. Lernen Sie das Haus und den Kopf dahinter kennen! Am 27.

August 2013 steht das Team von Strohplus rund um Baumeister Ing.

Jürgen Höller für Pressefragen zur Verfügung - direkt beim Hausbau

in Ebergassing.



www.strohplus.at



Ablauf: Begrüßung, Vortrag & Rundgang Musterhaus, Fotos &

Interviews, Buffet - UAwg



Datum: 27.8.2013, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Strohplus Musterhaus

Gramatneusiedlerstraße, 2435 Ebergassing



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Strass-Wasserlof, PR-Agentur Strass-Wasserlof

IZ NÖ-Süd, Straße 2, Objekt M7, 2351 Wr. Neudorf

0043.664.341 34 86, agentur @ strass-wasserlof.at