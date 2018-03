Korun zu Ägypten: EU aufgefordert, sich stärker für Lösung zu engagieren

Grüne: Alle Teile der Gesellschaft einbeziehen und religiöse Minderheiten schützen

Wien (OTS) - "Die Eskalation der Gewalt bei der Räumung der Protestlager von Mursi-Anhängern in Kairo, aber auch die Anschläge von Mursi-Anhängern gegen drei Kirchen gibt großen Anlass zur Sorge, dass Ägypten in bürgerkriegsähnliche Zustände abgleiten könnte.", so Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen.

Es muss bald gelingen, eine neue, demokratisch legitimierte Regierung auf die Beine zu stellen. Berichten, wonach Polizisten DemonstrantInnen in die Beine schießen, um Protestlager zu räumen, muss von offizieller Seite nachgegangen werden - das Recht auf friedliche Demonstration steht allen BürgerInnen Ägyptens gleichermaßen zu.

Die EU sollte der ägyptischen Zivilgesellschaft, die in diesem Konflikt am Meisten zu verlieren hat, in dieser kritischen Zeit zur Seite stehen. Korun wünscht sich, dass die EU sich "viel stärker als bisher für eine politische und vor allem gewaltfreie Lösung des Konflikts und für baldige Neuwahlen engagiert."

Der Schutz von Minderheiten im Land muss verstärkt werden, damit diese nicht zur neuen Zielscheibe werden. Neben politischen und diplomatischen Verhandlungen sollte die EU gegebenenfalls auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um rasche Neuwahlen zu unterstützen.

