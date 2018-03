VP-Ulm ad Rubik: Danke für die Bestätigung - Arbeiten für die Stadt Wien macht krank

Stadt Wien verletzt Dienstgeberfürsorgepflicht - siehe Abfallberater

Wien (OTS) - Wie nicht zuletzt auch das nunmehr vorliegende Urteil zu den Abfallberatern zeigt, mobbt die Stadt Wien nicht genehme Mitarbeiter (etwa durch prekäre Arbeitsverhältnisse) und kommt ihrer Verantwortung als Dienstgeberin nicht nach. Es ist nicht zuletzt diese verfehlte Personalpolitik der SPÖ (unter Duldung der Grünen), die zu - im Vergleich mit anderen Bundesländern -überdurchschnittlich langen Krankenständen und künftigen Versetzungen in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen führt. Ein Abhängigkeitsverhältnis der Mitarbeiter von der SPÖ, schlechtes Betriebsklima und Mobbing stehen in Wien an der Tagesordnung.

Die ÖVP wird, so Ulm, nicht aufhören auf die Missstände in der Personalpolitik hinzuweisen bis sich eine positive Entwicklung abzeichnet. Die angeblich gesetzten Maßnahmen um Arbeitnehmer tatsächlich länger im Dienst zu halten seien angesichts seit Jahren steigender Zahlen wenig glaubhaft. Belegt Wien in sonstigen Bundesländervergleichen stets den letzten Platz, so ist die Stadt in Sachen Frühpensionen unangefochten Spitzenreiter. Das rot-grüne Wien täte gut daran, endlich die von Seiten der ÖVP Wien geforderte Reform des Personalwesens in die Wege zu leiten, will man nicht die Zukunft aufs Spiel setzen. Der derzeitige Weg ist nicht länger gangbar und stellt ein personalpolitisches Desaster dar. Zeit zu Handeln, so Ulm abschließend.

