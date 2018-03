Gürtel Nightwalk XVI: Von Mäusen und Donauwellenreitern

Buntes Programm aus der heimischen Musikszene am 31.8.

Wien (OTS) - Im August 1998 das erste Mal stattgefunden, geht der Gürtel Nightwalk heuer bereits zum 16. Mal über die Bühne. Insgesamt werden es am Samstag, den 31.8., fünf Outdoor-Bühnen sein, die den Gürtel zwischen Alser Straße und Thaliastraße in eine einzige große Party-Meile verwandeln. Das verkündeten die InitiatorInnen GRin Nurten Yilmaz, GR Heinz Vettermann und GR Kurt Stürzenbecher heute, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz. "Am 31. August wird der traditionelle Wiener Musikwandertag wieder tausende begeisterte Nachtschwärmer anlocken und das Musikherz Wiens wird dort am Gürtel am lautesten schlagen", freute sich Yilmaz. Eröffnet wird die Veranstaltung bereits traditionell um 18.00 Uhr am Dach der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz, heuer mit den Live-Acts "Donauwellenreiter" und "Mäuse".

Open-Air Bühnen und Live-Attraktionen in Lokalen

Die Initiative zur Belebung des Stadtteils startete '98 mit drei Open-Air-Bühnen. Seit dem ist der Event stetig gewachsen und inzwischen ein fixer Bestandteil des Wiener Kulturlebens. Auch in diesem Jahr ist das musikalische Angebot auf den Outdoor-Bühnen sowie in den Lokalen vielfältig und bietet ein abwechslungsreiches, buntes Programm aus der heimischen Musikszene. Mit dabei sind wieder die traditionellen Hotspots der Gürtelbögen wie "Chelsea", "B72" und "rhiz". Aber auch abseits der Bögen haben sich Lokale wie Weberknecht und cafe concerto etabliert. Für gute Stimmung sorgen unter anderem "The Boys You Know", "Black Box Radio", "Elektro Guzzi", "b.fleischmann" und die Amadeus Award-Gewinner "Iriepathie". Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos und das detaillierte Programm sind unter www.guertelnightwalk.at abrufbar. (Schluss) tai

