FP-Gudenus: "Goodbye-Desk" für Zuwanderer wäre sinnvoller

"Staatssekretär der offenen Tür" untragbar

Wien (OTS/fpd) - "Herrreinspaziert" ist nicht nur das Motto des Wurstelpraters sondern auch jenes von VP-Integrationsstaatssekretär Kurz, der ganz stolz mit seinem "Welcome-Desk" für Zuwanderer durch die Lande zieht. "Warum holt er die Wirtschaftsflüchtlinge nicht gleich mit der Sänfte aus Ostanatolien ab, um sie bei uns mit der Bitte um ihre Stimme bei künftigen Wahlen in die soziale Hängematte zu geleiten", fragt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus und fordert stattdessen einen "Goodbye-Desk" für integrationsunwillige Zuwanderer.

Denn genau jene Serviceleistungen, die beim "Welcome-Desk" jedwede Eigeninitiative von Zuwanderern quasi als sittenwidrig aussehen lassen, gibt es in Österreich und insbesondere in Wien leider seit vielen Jahren. Jedes Formular gibt es zumindest in acht Sprachen, jede Beihilfe wird auf dem Silbertablett serviert. Was nicht vom Staat oder Gemeinde in der jeweiligen Landessprache angeboten wird, liefern SPÖ, ÖVP und Grüne im Wettrennen vor allem um türkische Wählerstimmen frei Haus.

Jene Schlüsselarbeitskräfte und andere Zuwanderer, die sich integrieren und unserer Kultur und Lebensweise anpassen wollen, benötigen keine Anbiederung von SPÖ, ÖVP und Grünen auf Kosten der österreichischen Steuerzahler. "Diese zukünftigen Leistungsträger nehmen ihr Leben selbst in die Hand, lernen Deutsch und gehen einer geregelten Arbeit nach", sagt Gudenus.

"Für jene Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Herren Länder, die vom kostenlosen Deutschkurs über diverse Subventionstöpfe, in die geförderte Sozialwohnung und zum AMS geführt werden wollen, wohin ihnen die Staatsbürgerschaft per Nachnahme geschickt wird, wäre ein "Goodbye-Desk" mit detaillierten Rückkehrinformationen für ihr Heimatland weit zielführender", betont Gudenus. (Schluss) ba/ba

