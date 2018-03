Korun: Neue Integrationsstelle in Linz als Wahlkampfgag

Integrationsleitbild des Landes Oberösterreich und bestehende Projekte bleiben außen vor

Wien (OTS) - "Während es in Oberösterreich seit Jahren ein offizielles Integrationsleitbild für das Bundesland gibt und viele Initiativen das Thema Zusammenleben bearbeiten, eröffnet der ÖVP-Staatssekretär gemeinsam mit dem ÖVP-Landeshauptmann - sicher nur zufällig sieben Wochen vor der Wahl - eine neue Stelle, die all das Bestehende nicht einbindet. Ein Schelm, wer da an einen billigen ÖVP-Wahlkampfgag denkt", kommentiert die Integrationssprecherin der Grünen, Alev Korun, die Eröffnung einer neuen Integrationsstelle in Linz.

"Der Staatssekretär für Integration hat die Aufgabe, Integrationsbemühungen bundesweit zu bündeln, statt an den Bundesländern und den dortigen langjährigen Projekten vorbei Wahlkampfinszenierungen zu starten. Seit zwei Jahren beschwert sich die Bevölkerung aus Ländern und Gemeinden, dass sie von Aktivitäten des Staatssekretariats aus der Zeitung erfahren, statt eingebunden zu werden. Nachhaltige und wertvolle Politik arbeitet nicht mit billiger Vermarktung, sondern realisiert sinnvolle Projekte. Der ÖVP scheint ersteres wichtiger zu sein", kritisiert Korun.

