Weidenholzer: "Nationale Wahlen sind Europawahlen"

Wahlaufruf aus Europa - EU-Abgeordnete rufen auf Youtube zur Wiederwahl von Werner Faymann auf

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der österreichischen Nationalratswahlen am 29. September 2013 rufen seit heute sechs EU-Abgeordnete aus verschiedenen EU-Ländern in einem gemeinsamen Video zur Wiederwahl von Bundeskanzler Werner Faymann auf. "Werner Faymann hat nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene viel bewegen können. Ohne Werner Faymann gäbe es keine Finanztransaktionssteuer und keine Jugendgarantie in Europa. Auch in den gegenwärtigen Verhandlungen rund um die EU-Datenschutzreform zeige sich die wichtige Position Österreichs", sagt Josef Weidenholzer, EU-Abgeordneter aus Österreich und Initiator des Videos. "Europa beginnt bei den nationalen Wahlen. Jene, die die Politik auf nationaler Ebene gestalten, sind es auch, die die europäische Ebene prägen - als Kanzler und Minister im europäischen Rat, der als maßgeblicher Gesetzgeber unser aller Leben beeinflusst. Es ist nicht egal, wer in Österreich und Europa den Ton angibt." ****

Das Unterstützungsvideo, das auf Youtube unter

http://www.youtube.com/watch?v=bbVGGkhlJkU&hd=1 sowie auf der

Homepage www.weidenholzer.eu seit heute, Mittwoch, 14. August 2013, abrufbar ist, enthält Kurzbeiträge von den Abgeordneten Jens Nilsson (Schweden), Zita Gurmai (Ungarn), Birgit Sippel (SPD-Abgeordnete und Sicherheitsexpertin), Evelyne Gebhardt (Deutschland) und Tanja Fajon (Slowenien). "Ziel des Spots ist es zu zeigen, dass das, was wir hier in Österreich tun, auch für Europa relevant ist und umgekehrt. Mit Werner Faymann haben wir nicht nur einen guten Kanzler, sondern auch einen überzeugten Europäer und erfahrenen Europapolitiker. Eine Stimme für Werner Faymann ist eine Stimme für Europa", betont Josef Weidenholzer.

Link zum Youtube-Video:

