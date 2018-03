Lehrerdienstrecht - BZÖ-Bucher: "Regierungsparteien betreiben Showpolitik a la Stronach"

Bucher appelliert an Regierungsparteien, Reform des Lehrerdienstrechts in einer Sondersitzung noch vor der Wahl umzusetzen

Wien (OTS) - Heftige Kritik an den beiden Regierungsparteien im Zusammenhang mit der Reform des Lehrerdienstrechts übte heute BZÖ-Bündnisobmann Klubobmann Josef Bucher im Rahmen einer Pressekonferenz. "Es ist ein blamables Schauspiel, wie man von Seiten der Regierungsparteien mit der Zukunft unseres Landes umgeht. So wie es Rot und Schwarz derzeit anlegen, ist es mehr als durchschaubar, dass es sich um ein wahltaktisches Manöver handelt. Den Regierungsparteien geht es einzig und allein darum, durch ein Hinauszögern des Beschlusses den Wählerinnen und Wählern Sand in die Augen zu streuen", kritisierte Bucher. Vor der Wahl großspurig eine Einigung zu verkünden, die Beschlussfassung aber auf die nächste Gesetzgebungsperiode zu verschieben, wohlwissend, dass dieses Gesetz nicht umgesetzt werden wird, sei "eine blamable Showpolitik a la Stronach", so Bucher.

"Daher fordern wir sowohl SPÖ als auch ÖVP auf, zu beweisen, dass es ihnen ernst ist mit einer tatsächlichen Reform des Lehrerdienstrechts", forderte Bucher die Regierungsparteien auf, gemeinsam eine Sondersitzung einzuberufen, um die Reform noch vor der Wahl gemeinsam beschließen zu können.

Das BZÖ wäre bereit, jede Form der Verbesserung für das Bildungssystem mitzutragen, betonte der BZÖ-Chef, denn nach Jahrzehnten des Stillstands sei "jeder noch so kleine Schritt ein Riesenerfolg für unser Bildungssystem". Nachdem es laut Medienberichten eine Einigung zwischen Rot und Schwarz gäbe, forderte Bucher sowohl die SPÖ als auch die ÖVP auf, das Verhandlungsergebnis dem BZÖ zukommen zu lassen. "Uns ist es ernst, die Einladung ist ausgesprochen", so Buchers Appell an die Regierungsparteien.

