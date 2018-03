Strache, Hofer und Kickl präsentieren FPÖ-Wahlprogramm 2013: Politik der "Nächstenliebe"

Nächstenliebe bedeutet nicht Solidarität mit Tätern - Barmherziger Samariter hat dem Opfer geholfen, nicht den Räubern

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache, FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreter Norbert Hofer und FPÖ-Generalsekretär Wahlkampfleiter Herbert Kickl präsentierten heute das freiheitliche Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2013. Dieses steht unter dem Motto: "Politik der 'Nächstenliebe'" und wird im Wahlkampf in Form eines Folders verteilt. Die Auflage beträgt 1,5 Millionen Stück.

Strache äußerte zu Beginn sein Unverständnis über die Kritik am freiheitlichen Wahlplakat "Liebe deine Nächsten". "Offenbar glauben ein paar Leute, sie hätten den Begriff Nächstenliebe für sich gepachtet und wehe, ein anderer nimmt ihn in den Mund", meinte der FPÖ-Bundesparteiobmann, der klarstellte: "Wir führen keine theologische Debatte. Das überlassen wir den zuständigen Experten. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht relevant, wer als erster Nächstenliebe eingefordert hat, Sokrates, Buddha oder Jesus. Es geht uns um den Wert an sich, der ein allgemein menschlicher ist. Auf dessen Verwendung hat niemand ein Monopol." Und genauso wenig habe irgendjemand die Deutungshoheit.

"Für mich sind meine Nächsten die Österreicher", betonte Strache. "Nicht die Banken, nicht Spekulanten, nicht Kriminelle, nicht Asylbetrüger." Bundeskanzler Faymann habe am 15. Jänner 2013 vor dem EU-Parlament Nächstenliebe und Solidarität eingefordert. Damit habe er allerdings Nächstenliebe für Banken, Spekulanten, ESM und Haftungen gemeint. Damals habe sich übrigens niemand darüber aufgeregt, dass er diesen Begriff verwendet habe.

"Unter Nächstenliebe verstehe ich im Gegensatz zu den anderen Parteien sicher nicht die Solidarität mit den Tätern", hob Strache hervor. "Im Gleichnis vom Barmherzigen Samariter hilft der Samariter ja auch nicht den Räubern, sondern dem Überfallenen."

Politik der "Nächstenliebe", führte Strache weiter aus, heiße:

Sozial schwache und hilfsbedürftige Österreicher unterstützen

Leistbares Leben samt sicherer Arbeitsplätze mit Einkommen zum Auskommen

Österreicher zuerst bei Arbeitsplätzen und im Sozialsystem

Gesicherter Lebensabend mit wertgesicherten Pensionen

Unsere Familien & die eigene Jugend fördern

Schluss mit Milliardenhaftungen für EU-Pleite-Staaten - Senkung der EU-Beiträge

Heimische Klein- und Mittelbetriebe entlasten

Direkte Demokratie ohne Wenn und Aber

Schutz vor Kriminalität & Asylmissbrauch

Bewahrung der Identität, Kultur & Eigenständigkeit

"Das ist die politische Nächstenliebe, die wir meinen", so Strache, der dies anhand einiger Punkte aus dem Wahlprogramm erläuterte.

Mehr als eine Million Menschen in Österreich seien armutsgefährdet, obwohl SPÖ und ÖVP Rekordsteuern und -gebühren kassieren, so Strache. Die Verteilung der Lasten und Zuwendungen sei ungerecht: Die Masse werde belastet, bei Bedürftigen werde kassiert und gekürzt. Aber unhaltbare Privilegien und sichtbare Geldverschwendung würden nicht angetastet. "Wir helfen denen, die sich selbst helfen wollen, aber nicht können. Wir haben aber kein Verständnis für jene, die sich helfen können, aber es nicht wollen", erklärte der FPÖ-Obmann. Deshalb fordert die FPÖ eine Erhöhung der Familienbeihilfe und jährliche Wertanpassung beim Kindergeld, Schluss mit dem Export von Familienleistungen ins Ausland, die Rücknahme der Erschwernisse beim Zugang zum Pflegegeld sowie jährliche Inflationsanpassung und die Verbesserung der Pendlerpauschale für jene, die auf das Auto angewiesen sind. Volle Sozialleistungen darf es nur für Staatsbürger geben.

Strache befasste sich auch mit dem Thema EU. "Die FPÖ fordert den Ausstieg aus dem ESM- und EFSF-Haftungswahnsinn zum Schutz des Volksvermögens in Österreich, wir sagen Nein zum von der EU betriebenen gemeinsamen Schuldenmachen der reichen und schwachen Länder", so Strache. "Wir wollen die Senkung der österreichischen EU-Beiträge nach dem Muster von Großbritannien. Außerdem verlangen wir die persönliche Haftung und strafrechtliche Konsequenzen für Pleitemanager von Spekulationsbanken und die Schaffung der Möglichkeit von Bankkonkursen und Stärkung der Kontrolle der Bankgeschäfte. Im Gegensatz zum Bundeskanzler will ich keine Solidarität mit den Eurokraten und den skrupellosen Bankmanagern und Spekulanten, die uns diese ganze Krise eingebrockt haben."

