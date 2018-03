FPÖ-Haider: Förderungskürzung für Berghütten und -wege schadet dem Tourismus

Kürzung zurücknehmen und Aufstockung auf 4 Millionen ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) - "Diese Regierung macht mit schlafwandlerischer Sicherheit immer genau das Falsche" kommentierte heute der Vorsitzende des parl. Tourismusausschusses und FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Mag. Roman Haider die aktuelle Kürzung der Bundesförderung für den Erhalt der 475 Schutzhütten und rund 50.000 km Bergwege. Die SPÖVP-Regierung habe diese für den österr. Tourismus so wichtige Förderung nun nach dreimaliger Kürzung auf den Stand von 1991 gestutzt.

Die Bundesförderung habe im Jahr 1992 noch 2,18 Millionen Euro betragen, so Haider. "Wenn man den Baukostenindex berücksichtigt, müssten das heute knapp 4 Millionen Euro sein! Stattdessen kürzt diese Chaos-Regierung die Mittel auf 1,5 Millionen. Damit ist die alpine Infrastruktur nicht aufrecht zu erhalten! Für alle möglichen und unmöglichen (Migranten-)Vereine und Institutionen ist genug Geld da, nur für das beste Zugpferd der österr. Wirtschaft, den Tourismus, werden die Mittel laufend gekürzt", erinnert Haider an die Verschlechterungen der letzten Jahre etwa bei den Anmeldevorschriften, durch die Barbewegungsverordnung, durch die Einführung der Ticketsteuer, die wirtschaftsfeindliche AMS-Manipulationsgebühr (Auflösungsabgabe), die Abschaffung der Energiekostenrückvergütung die diversen Lohnnebenkostensteigerungen.

"Das Schutzhütten- und Wegenetz in Österreich hat nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die Freizeitgestaltung der ansässigen Bevölkerung hohe Bedeutung. Wenn wir uns weiterhin zum Ziel setzen wollen, unsere Heimat mit all ihrem Reichtum an menschlichen Qualitäten, an Fauna und Flora sowie ihrer Vielfalt erfolgreich zu bewerben, dann spielt die Infrastruktur im Bereich der Hütten und Wege eine ganz zentrale Rolle. Aufgrund der in den letzten Jahren nicht erfolgten Wertanpassung sind wir aber auch dafür, einmalig einen zusätzlichen Förderbetrag von 10 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Wir sprechen uns zudem für eine gesetzliche Absicherung der Förderzuwendungen aus, damit für die Betreiber echte Investitionssicherheit gewährleistet ist und jene Menschen, die mit ihrer Leistung einen wesentlichen Beitrag für unsere Bergwelt leisten, nicht Jahr für Jahr als Bittsteller auftreten müssen", so der freiheitliche Tourismussprecher.

Sollte es noch vor der Nationalratswahl nicht zur Umsetzung der notwendigen finanziellen Zuwendungen kommen, werde die FPÖ dazu bereits im Herbst einen Antrag im Parlament einbringen und mit den konstruktiven Kräften in den anderen Fraktionen an einer raschen Umsetzung arbeiten. Bis dahin fordert Haider die Österreicherinnen und Österreicher auf, so wie er selbst die "Petition für eine Anpassung der Förderung für Schutzhütten und Bergwege" des Verbands alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ)auf der Internetseite www.prohuettenundwege.at zu unterschreiben.

