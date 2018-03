Gürtel Nightwalk XVI am 31. August: 16 und kein bisschen leise

Wien begibt sich erneut auf eine musikalische Nachtwanderung

Wien (OTS/SPW-K) - Der Gürtel Nightwalk erlebt heuer die 16. Auflage, ist also im popkulturell allerbesten Alter - Sweet little Sixteen! Initiiert von den GemeinderätInnen und GastgeberInnen Nurten Yilmaz, Heinz Vettermann und Kurt Stürzenbecher fand der erste Nightwalk im August 1998 statt. Seither ist der Gürtel Nightwalk jährlich das Schaufenster einer - durch das EU-Programm "Urban Gürtel plus" kofinanzierten - 365 Tage im Jahr umtriebigen Lokal- und Kulturmeile. Mit seinen Open-Air Bühnen und Live-Attraktionen in den Lokalen wird der Nightwalk dabei weithin als eines der prototypischen Popfeste Wiens wahrgenommen. Im Jahr 2013 ist er dabei so vital und vielfältig wie nie zuvor.

Vor allem die Outdoor-Bühnen bestechen dabei mit großer Qualitätsdichte: Von den Newcomern "The Boys You Know" und "Black Box Radio" beim Chelsea, die mit ihren jeweiligen Album-Debüts dieses Frühjahr begeisterten, über die international gefragten "Elektro Guzzi" und den immer wieder künstlerisch überraschenden "b.fleischmann" beim Rhiz - bis hin zu den Amadeus Award gesegneten Reggae-Größen "Iriepathie" und den jungen Salzburgern "Olympique" beim B72.

Vorgestellt wurde der Gürtel Nightwalk XVI im Rahmen der heutigen Pressekonferenz um 11 Uhr im Rhiz (Lerchenfelder Gürtel, Bogen 37, 1080 Wien). Die Gastgeberin SP-Gemeinderätin Nurten Yilmaz -kandidiert heuer für den Nationalrat - und die SP-Gemeinderäte Heinz Vettermann und Kurt Stürzenbecher sowie Programm-Koordinator Wolfgang Kopper berichteten über Geschichte und Gegenwart des Nightwalks.

Das vollständige Programm, das heurige Sujet/Plakat und weiterführende Infos finden sich unter: www.guertelnightwalk.at

