GPA-djp-Katzian zu All-In-Verträgen: Fairplay und Beschränkung auf Führungskräfte

Klare Regeln statt Entfesselungsparolen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die GPA-djp bemüht sich schon längere Zeit darum, dass All-In Verträge auf tatsächliche Führungspositionen beschränkt werden und zum anderen unter fairen Rahmenbedingungen geschlossen werden. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass Sozialminister Hundstorfer dieses für immer mehr Beschäftigte wichtige Thema aufgegriffen und eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen angekündigt hat. In einigen Kollektivverträgen ist es bereits gelungen, Klauseln für All-In-Verträge zu verankern. Diesen Weg werden wir weiter gehen", so der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Wolfgang Katzian. ++++

"Was auf den ersten Blick auch für ArbeitnehmerInnen sehr verlockend erscheint, wirft bei genauerem Hinsehen eine Reihe von Fragen und Problemen auf. Es geht dabei vor allem um mehr Transparenz bei der Vertragsgestaltung, welche Vergleiche mit klassischen Arbeitsverträgen und ein konkretes Nachrechnen, etwa bei vereinbarten Überstundenpauschalen, erlauben", erklärt Katzian.

"Es geht nicht darum, flexible Arbeitszeit im Interesse der Beschäftigten zu verhindern, wir können aber nicht weiter zusehen, wie sich Arbeitszeitgrenzen für immer mehr Menschen schleichend auflösen und die Menschen neben Lebensqualität auch Einkommen verlieren. Was die Menschen heute dringend brauchen sind faire Arbeitsbedingungen mit fairer Bezahlung, die eine sinnvolle Balance zwischen Arbeitszeit und Freizeit ermöglichen. Sie brauchen am allerwenigsten banale Parolen von der Entfesselung der Wirtschaft. Genau diese unkontrollierte neoliberale Entfesselung der globalen Wirtschaft hat zu den großen Problemen geführt, unter denen heute viele Menschen zu leiden haben", so Der GPA-djp Vorsitzende.

Die GPA-djp Interessengemeinschaft für Fach- und Führungskräfte work@professional bietet Informationsmaterial zu All-in Verträgen und die ExpertInnen der GPA-djp stehen für und Beratung und Informationen bei der Vertragsgestaltung und Informationen zur Verfügung.

