VP-Juraczka: Äußerungen von Vassilakou offenbaren seltsames Politikverständnis der Grünen

Wien (OTS) - "Die Äußerungen von Stadträtin Vassilakou offenbaren erneut das äußerst seltsame Politikverständnis der Grünen und die ignorante Haltung bezüglich der berechtigten Sorgen der Wienerinnen und Wiener", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf den heutigen Bericht im Magazin "News".

So Verkehrsstadträtin Vassilakou im O-Ton: "Viele Wiener und Wienerinnen verstehen noch nicht, dass sie vom Rad profitieren, auch wenn sie selbst nie Rad fahren,..., Alle profitieren. Diejenigen, die mit dem Rad unterwegs sind, wissen das. Für den Rest ist es ein Lernprozess."

"Die Menschen in dieser Stadt wollen Wahlmöglichkeiten, eine faire Verkehrspolitik die alle einbezieht und keine Stadträtin, die ihnen im Oberlehrerstil vorschreibt was sie zu lernen haben", so Juraczka weiter. Das grüne Sündenregister im Verkehrsbereich wird immer länger. Die verfehlte Umgestaltung der Ottakringer sowie der Währinger Straße, das Bepinseln der Fahrradwege mit grüner Farbe (wie hoch die Kosten sind und wie lange die Testphase noch dauert, darüber hüllt sich die Stadträtin weiterhin in Schweigen) und die Neugestaltung der Mariahilfer Straße, die durch den berechtigten Aufschrei des Betriebsrates der Wiener Linien einen neuen traurigen Höhepunkt erfährt.

"Die Verkehrsstadträtin ist angehalten den Wienerinnen und Wienern nicht weiterhin deren Mündigkeit abzusprechen, sondern die Anliegen ernst zu nehmen und eine Politik zu betreiben, die sich nicht auf Klientelinteressen beschränkt", so Juraczka abschließend.

