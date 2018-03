Der CEO von Haier erklärt Unternehmensleitern, man muss sein Geschäft neu ausrichten oder zählt im Internetzeitalter zu den Verlierern

(PRN) - - Unternehmen müssen ihre Strukturen und die Einbeziehung der Stakeholder radikal überdenken, erklärt Zhang Ruimin auf der Jahrestagung der Academy of Management

Beijing (ots/PRNewswire) - Unternehmen müssen ihre Strukturen und ihr Verhältnis zu den wichtigen Stakeholdern radikal überdenken, wenn sie ihren Konkurrenzvorsprung aufrechterhalten wollen, erklärte Zhang Ruimin, der Chairman und CEO von Haier, heute auf einer Konferenz führender Managementfachleute. Bei seiner Rede auf der Jahrestagung der Academy of Management, der weltweit größten Versammlung von Managementwissenschaftlern, sagte Zhang, dass erfolgreiche Unternehmen noch intensiver daran arbeiten müssen, um innovativ zu bleiben, und stellte Haiers Ansatz zu dieser unternehmerischen Herausforderung dar.

"Kein Unternehmen ist erfolgreich, weil es inhärent besser ist als seine Peers - wirkliche Unternehmensleiter sind erfolgreich, weil sie sich schneller sich ändernden Markttrends anpassen, und sie bleiben nur erfolgreich, wenn sie sich ganz bewusst so strukturieren, dass sie trotz zunehmender Größe beweglich und unkonventionell bleiben", sagte der CEO von Haier, Zhang Ruimin. "Haier ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Weltmarktführer. Aber um sicherzustellen, dass wir auch im Internetzeitalter führend bleiben, haben wir in den vergangenen beiden Jahren unsere Unternehmensstruktur und -kultur radikal neu definiert. Wir beschreiben unseren Ansatz mit unseren sogenannten "Three Nos" [Drei Nos] - keine internen Grenzen, welche die verschiedenen Divisionen des Unternehmens trennen, keine Managementhierarchie und keine Einschränkungen bei der Skalierbarkeit unserer Wertschöpfungskette."

Auf der Jahrestagung der Academy of Management, welche in dieser Woche in Orlando, Fla., stattfindet, treffen sich über 10.000 Managementexperten und Unternehmensleiter aus 83 Ländern, um die Trends in den verschiedenen Managementdisziplinen zu diskutieren. Zhang kommentierte: "Ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es sich seinem Zeitalter anpasst."

Über Haier

Haier ist der weltweit führende Anbieter von Haushaltsgeräten. Der Umsatz des Unternehmens betrug im Jahr 2012 US$ 25,8 Milliarden und der Reingewinn US$ 1,42 Milliarden. Es ist für seine einzigartige, netzbasierte Managementstruktur und das branchenführende, integrierte, weltweite F&E-Team bekannt. Die Mission von Haier ist die Entwicklung von innovativen Haushaltsgeräten, welche die sich schnell ändernden Anforderungen der Konsumenten in 160 Ländern der Welt vorwegnehmen. Euromonitor International, das weltweit führende Unternehmen bei Strategieforschung für Konsummärkte, hat Haier in jedem der vergangenen vier Jahre als die Nummer eins unter den weltweiten Haushaltsgerätemarken bezeichnet. Im Jahr 2012 nominierte die Boston Consulting Group Haier zu einem der zehn innovativsten Unternehmen der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Linda Wan, +86-10-57691452, linda.wan @ genedigi.com