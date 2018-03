Jannersee-Triathlon: Verkehrsbeschränkungen und Sperren

Bregenz (OTS/VLK) - Für die Durchführung des Jannersee-Triathlons am kommenden Samstag, 17. August 2013, sind in den Gemeindegebieten von Lauterach und Wolfurt kurzzeitige Verkehrsbeschränkungen und Straßensperren erforderlich. Die Veranstaltung dauert von 17.30 bis längstens 19.00 Uhr.

Konkret sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Totalsperre der L41 zwischen der Anschlussstelle Wolfurt/Lauterach und der Kreuzung mit der L42 bei der Senderbrücke.

- Totalsperre der Rampe vom Kreisverkehr L190 bis zur L41. Dauer: ca. 45 Minuten.

- Sperre der Einfahrt von der Rampe L41 in den Kreisverkehr L190.

- Halbseitige Sperre beim Wendepunkt im Bereich der Kreuzung L41/L42. Dauer: ca. 30 Minuten.

- Sperre beim Wendepunkt bei der Volksschule Mähdle in Wolfurt. Dauer: ca. 15 Minuten. Die Einfahrt von der L3 in die L41 ist nicht möglich.

