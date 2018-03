ÖGB-Achitz: Arbeitszeitgesetze besser kontrollieren, All-in-Verträge einschränken

Ansprüche der ArbeitnehmerInnen verdoppeln, wenn Firmen Überstunden nicht auszahlen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Menschen in Österreich gehören zu den Spitzenreitern, was die wöchentliche Arbeitszeit betrifft", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB, "die Einhaltung der bestehenden Höchstarbeitszeiten muss deshalb besser kontrolliert werden, denn überlanges Arbeiten macht krank und kostet Arbeitsplätze." Der ÖGB fordert striktere Kontrollen durch die Arbeitsinspektorate, die dafür auch besser ausgestattet werden müssen.

Die zwingend vorgeschriebenen Arbeitszeitaufzeichnungen müssen von den Arbeitsinspektoraten besser kontrolliert werden, "aber auch die Betriebsräte sollen kontrollieren dürfen - wofür sie zuerst einmal das Recht auf Dateneinsicht bekommen müssen", fordert Achitz.

All-in-Verträge nur mehr für leitende Angestellte

Kontrolle der Arbeitszeit setzt voraus, dass alle Beschäftigten wissen, wie hoch ihre Normalarbeitszeit ist. Das ist aber immer öfter nicht möglich, weil die All-in-Verträge immer mehr werden. Der ÖGB fordert, dass All-in-Klauseln nur mehr für leitende Angestellte erlaubt sind - "und im Vertrag muss das für die Normalarbeitszeit zustehende Grundgehalt ersichtlich sein. Darüber hinaus muss klar erkennbar sein, welche Ansprüche durch die Pauschalierung abgegolten werden sollen", sagt Achitz.

Unternehmer unterschlagen Überstunden-Entlohnung - und kommen damit meist durch

Weil ein großer Teil der angeordneten Überstunden nie ausbezahlt wird, weder in Zeitausgleich noch in Geld, fordert Achitz, dass sich die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen in solchen Fällen verdoppeln. "Derzeit zahlt es sich für die schwarzen Schafe unter den Unternehmern aus, die Überstunden zu unterschlagen. Das Risiko ist gering, denn kaum eine Arbeitnehmerin und kaum ein Arbeitnehmer geht vor Gericht, und wenn, dann zahlen die Chefs eben nach, was sie ohnehin zu bezahlen hätten. Bei Verdoppelung der Ansprüche der ArbeitnehmerInnen würde sich das nicht mehr auszahlen."

