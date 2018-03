AK unterstützt Forderung nach Transparenz bei All-In-Klauseln

Wien (OTS) - "Wir stellen seit längerem fest, dass sogenannte All-In-Gehälter, die nach landläufiger Vorstellung eine Entgeltform für Topmanager und sonstige leitende Angestellte sein sollten, systematisch Einzug in Arbeitsverträge quer durch alle Einkommensschichten halten", sagt Hans Trenner, Leiter der Beratungsbereiches in der AK Wien und begrüßt den Vorstoß des Sozialministers für mehr Transparenz bei All-In-Klauseln in Arbeitsverträgen. Trenner: "Diese Klauseln sind fast ausschließlich zum Vorteil der Arbeitgeber, die sich damit Zugriff auf beträchtliche Überstundenmengen zu Tarifen deutlich unter dem Branchenlohn sichern." All-In-Verträge sind für die Betroffenen ein echtes Problem. Unterschrieben wird ein Arbeitsvertrag mit einem verlockend klingenden Gesamteinkommen, ohne dass der Betroffene weiß, welcher Betrag ihm für die Normalarbeitszeit zusteht und welcher Betrag für Überstundenarbeit. In der Realität gehen die Überstunden dann oft schier ins Uferlose. Die Gerichte legen All-In-Verträge so aus, dass für die Normalarbeitszeit nicht der jeweils branchenübliche und vom Arbeitnehmer in der Regel erwartete Ist-Lohn, sondern nur der kollektivvertragliche Mindestlohn vereinbart wurde. Damit muss ein überraschend hoher Anteil des Gesamtgehalts zur Abdeckung zahlreicher Überstunden herhalten. Trenner fordert, dass mit offenen Karten gespielt werden muss: "Ein Arbeitnehmer soll von vornherein wissen, wie viel Euro er für die reguläre Arbeitszeit erhält, und wie viele Überstunden sonst noch von ihm erwartet werden."

