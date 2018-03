Kickl: FPÖ wird Nagelprobe bei "All-In-Jobs" machen

"All-in"-Arbeitsverträge auf Management beschränken

Wien (OTS) - "Bisher hat die SPÖ den Begriff 'All In' nur aus ihren riskanten Casinospekulationen a la Salzburg gekannt", zeigte sich der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl erstaunt darüber, dass Sozialminister Hundstorfer knapp vor der Wahl eine alte freiheitliche Forderung aufgreift und nun die "All-in"-Arbeitsverträge kritisiert. "Die FPÖ war immer schon der Ansicht, dass diese Form der Überstundenabgeltung ausschließlich für das gehobene Management vorgesehen sein sollte", so Kickl.

Die unsoziale Unsitte der "All-in"-Verträge, die unter den Augen der für "Arbeit" kämpfenden Sozialdemokratie ihre Blüte erlebe, diene einzig dazu, Lohndumping zu betreiben und Kollektivverträge auszuhebeln, sagte Kickl, der von der SPÖ wissen will, wie sie es in ihren eigenen Verantwortungsbereichen mit derartigen Verträgen handhabe. Nicht umsonst habe die FPÖ vor Jahren eine Amtshaftung der Republik für derartige Fälle gefordert, die freilich von den wackeren "Arbeitskämpfern" der SPÖ abgelehnt worden sei, erinnerte Kickl. Damit unterstütze die SPÖ die Diskriminierung von Arbeitskräften und treibe sie in unterbezahlte Billigjobs, so Kickl.

Die FPÖ werde daher die SPÖ in die Pflicht nehmen und bei der kommenden Nationalratssitzung, die vermutlich eine Sondersitzung sein werde, einen Gesetzesantrag einbringen, der "All-in"-Arbeitsverträge auf das Management beschränken soll. "Das wird für die Arbeitskämpfer der SPÖ die Nagelprobe, inwieweit sie es mit den Interessen der Arbeitnehmer ernst meinen, oder ob sie nur einen billigen Wahlkampfgag landen wollen", kündigte Kickl an. "Für die FPÖ jedenfalls stehen die Interessen der Arbeitnehmer immer schon im Vordergrund, da sie anders als SPÖ und ÖVP auch keinen mächtigen Lobbys verpflichtet ist", betonte Kickl.

