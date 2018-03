Lyoness ist (erneut) schuldig, einem Konsumenten Euro 6.400,00 samt Zinsen und Kosten zurückzuzahlen

Wien (OTS) - Das Bezirksgericht Amstetten gibt dem Kläger, vertreten durch die Kanzlei Breiteneder Rechtsanwälte, in dem heute zugestellten Urteil Recht. Es handelt sich dabei um die zweite klagstattgebende Entscheidung innerhalb weniger Tage. Der Kläger zahlte Gutscheine der Kika Möbelhandelsgesellschaft GmbH sowie der baumax AG an. Er erwarb dadurch einerseits ein "Businesspaket" und sollte durch weitere derartige Anzahlungen am "amerikanischen Verrechnungssystem" von Lyoness teilnehmen. Die Klage richtete sich auf Rückzahlung der Anzahlungen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Gericht stellte insbesondere fest: "Ergänzend sei daher auch darauf verwiesen, dass auch der Inhalt der AGB im Sinne der obigen Ausführungen gröblich benachteiligende Klauseln enthält, insbesondere betreffend die Nicht Zurückzahlung bereits angezahlter Gutscheinbeträge."

Eric Breiteneder dazu: "Das Bezirksgericht Amstetten bestätigte, wie bereits vor einer Woche auch das Landesgericht Krems, unsere Rechtsansicht, wonach Verbraucher, die Gutscheine angezahlt haben, Rücktrittsrechte nach dem KSchG ausüben können. Diese Entscheidungen lösen die rechtlichen Fragen, die in ähnlichen gelagerten Fällen ebenso gegenständlich sind."

Die Kanzlei Breiteneder Rechtsanwälte betreut rund 300 Mandanten, deren Ziel es ist, die in das Lyoness-System eingezahlten Gelder zurückzuerhalten.

Weiterführende Information zu diesem Thema finden Sie auch unter

http://www.breiteneder.pro/lyoness.htm

Breiteneder Rechtsanwälte ist eine auf Anlegerschutz und Kapitalmarktrecht spezialisierte Wiener Kanzlei, welche ausschließlich Investoren vertritt.

