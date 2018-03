Stronach/Köfer/Haslitzer zu Fernwärme-Heizwerk Klagenfurt: "Taten statt blau-grünem Eiertanz!"

Team Stronach für Kärnten fordert Projektumsetzung mit Stadtwerken, KELAG und Fundermax

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - In der Landeshauptstadt Klagenfurt droht mit dem Fernwärme-Heizwerk ein weiteres Projekt zerredet zu werden und zur politischen Farce zu verkommen. Das Team Stronach für Kärnten fordert von der Landes- und Stadtpolitik ein klares und eindeutiges Bekenntnis zu einem privatwirtschaftlich geführten Heizwerk, das den Ansprüchen von Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit Rechnung trägt. "Unserer Ansicht nach ist das Vorhaben Fernwärme-Heizwerk nur durchführbar, wenn die Politik mit den wichtigen strategischen Partnern Stadtwerke, KELAG und Fundermax ein gemeinsames Projekt forciert. Das Team Stronach bekennt sich auf Basis der bereits präsentierten Ansätze und der ebenfalls vorgestellten Machbarkeitsstudie zu einer Lösung für die Fernwärmeversorgung von Klagenfurt, die langfristig wirtschaftlich realisierbar ist und auf einer breiten Basis steht. Zudem muss die Unterstützung von Fundermax sichergestellt sein", erklären der Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Landesrat Gerhard Köfer, und der Klagenfurter Nationalratswahl-Kandidat Willy Haslitzer unisono.

Haslitzer bietet sich für das Projekt Fernwärmeversorgung als Mediator zwischen den verfeindeten blauen und grünen Kräften im Rathaus und den möglichen Projektpartnern an. "Der Stillstand in der Landeshauptstadt gefährdet die Zukunftsfähigkeit der größten Kärntner Stadt, das will ich verhindern. Wir brauchen einen gemeinsame Vorgangsweise", appelliert Haslitzer. Köfer und Haslitzer kritisieren im Zusammenhang mit der Diskussion um das Fernwärme-Heizwerk die Untätigkeit und Entscheidungsschwächen der Stadt- und Landespolitiker: "Wenn in Klagenfurt etwas gebaut wird, verkommt es -siehe EM-Stadion - zu einem Mega-Debakel. Alle anderen wichtigen Vorhaben werden über Jahre diskutiert, bzw. vielmehr zerredet. Vor allem die Stadtpolitiker müssen endlich wissen: Politik ist mehr als Spatenstiche und Pressekonferenzen."

