Aviso: Jung, gebildet und innovativ - migrantische Unternehmen stärken Wien

Wirtschaftsagentur Wien präsentiert erste datenbasierte Analyse zu Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern mit Migrationshintergrund

Wien (OTS) - Migrantische Unternehmen leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Wirtschaftsstandort. Das geht aus der neuen Studie "Ethnische Ökonomien in Wien" hervor, die die Wirtschaftsagentur Wien beim Forschungsinstitut Synthesis in Auftrag gegeben hat. Erstmals gibt es eine Analyse, die die wirtschaftliche Bedeutung der selbstständig tätigen Migrantinnen und Migranten in Wien verdeutlicht.

Über die Ergebnisse und die weiteren Vorhaben informieren Sie:

Renate Brauner, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagentur Wien

Nurten Yilmaz, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 19. August 2013, 11:30 Uhr

Ort: whatchado GmbH, Paulanergasse 13/Top 6, 1040 Wien

(Zugang wird beschildert)

Aviso: Jung, gebildet und innovativ - migrantische Unternehmen

stärken Wien



Wirtschaftsagentur Wien präsentiert erste datenbasierte Analyse zu

Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern mit Migrationshintergrund



Datum: 19.8.2013, um 11:30 Uhr



Ort:

whatchado GmbH

Paulanergasse 13/Top 6, 1040 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Heike Hromatka-Reithofer

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Renate Brauner

T +43 1 4000 81 219

heike.hromatka-reithofer @ wien.gv.at



Uschi Kainz

Leitung Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

T +43 1 4000 86 583

Mobil +43 699 140 86 583

kainz @ wirtschaftsagentur.at