"Salut Salon" an Bord der EUROPA 2: Musikalisches Crossover auf See

Hamburg (ots) -

Hamburger Quartett stellt Mix aus Klassik, Filmmusik, Folk und Chanson vor

Zwei Konzerte an Bord des Neubaus EUROPA 2

Reisetermin Mittelmeerkreuzfahrt: Oktober 2013

Die vier Musikerinnen des Hamburger Quartetts "Salut Salon" werden an Bord des modernen, legeren Luxusschiffs EUROPA 2 zwei Konzerte geben. Im Rahmen der Mittelmeerkreuzfahrt im Oktober 2013 von Nizza nach Kusadasi stellen "Salut Salon" den Gästen ihren einzigartigen Mix aus Klassik, Filmmusik, Folk und Chanson vor.

Das abwechslungsreiche und exklusive Entertainment-Konzept bietet dem Publikum an Bord der EUROPA 2 eine große Vielfalt, aus der es wählen kann. Eigens produzierte Bühnenshows und Comedy-Abende zählen ebenso zum Angebot wie Gastauftritte bekannter Künstler und Newcomer. "Salut Salon" haben die Kunst des Crossover auf die Kammermusik übertragen und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Leichtigkeit und Humor. Das 2002 gegründete Quartett besteht aus den beiden Geigerinnen Angelika Bachmann und Iris Siegfried sowie der Cellistin Sonja Lena Schmid und Anne-Monika von Twardowski am Klavier.

Für das vielfältige Unterhaltungsprogramm an Bord des neuen Luxusschiffs stehen unterschiedliche Räumlichkeiten zur Verfügung. Das Theater, in dem "Salut Salon" ihr Programm präsentieren werden, erstreckt sich über zwei Etagen, ein Novum auf einem verhältnismäßig kleinen Schiff. So haben die Musiker viel Platz für ihre Performance. Die moderne Bühnentechnik umfasst u.a. eine acht mal sechs Meter große LED-Wand, die Künstlern viel kreativen Spielraum bietet.

"Salut Salon" auf der Mittelmeerreise vom 12.10.2013 - 19.10.2013 (7 Tage) von Nizza über Piräus, Kreta, Kykladen, Dodekanes und Bodrum nach Kusadasi, ab 4.890 Euro pro Person inklusive Flüge.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Kreuzfahrten, Tel: +49 (0)40 3001-4629, E-Mail: presse @ hlkf.de