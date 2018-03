ASFINAG: Motorradsicherheit auf Autobahnen leicht gemacht - vier Tipps für eine unfallfrei Fahrt

Mit Eigenverantwortung sicher ans Ziel

Wien (OTS) - Motorräder und -roller gehören heute ganz selbstverständlich zum Straßenbild. Lag laut Statistik Austria der Anteil am gesamten Kfz-Bestand 1996 noch bei rund vier Prozent, liegt er heute bei mehr als sechs Prozent. Und die Trends deuten in Richtung großer Hubraum bei schweren Maschinen und zum 125ccm Roller, der mit Führerschein B gefahren werden kann. Selbstüberschätzung und zu hohe Geschwindigkeiten zählen daher auch zu den häufigsten Unfallursachen. 20 Prozent dieser Unfälle sind Alleinunfälle - also Unfälle ohne Beteiligung Dritter. Auf Autobahnen und Schnellstraßen sind in nur zwei Prozent der Fälle Motorräder verwickelt. "Ja, dieser Prozentsatz ist gering, aber jeder Unfall ist einer zu viel! Uns ist besonders wichtig, dass Motorrad-Fahrer genauso sicher auf unserem Netz unterwegs sind wie Autofahrer und dafür tun wir sehr viel", sagt Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. Ein Sicherheits-Sorglos-Rundum-Paket ist aber Teamwork weiß Fiala: "Wir bieten eine hochmoderne Infrastruktur an. Aber die ist nur dann sinnvoll, wenn jeder - Autofahrer und Zweiradfahrer - umsichtig und rücksichtsvoll unterwegs ist".

Spitzengeschwindigkeiten bis zu 130 km/h auf Autobahnen und Schnellstraßen bedeuten volle Konzentration und gutes Können. Vier wertvolle ASFINAG-Tipps sollen dabei unterstützen, das sichere Freiheitsgefühl auf zwei Rädern zu genießen.

Sichere Fahrt mit der richtigen Bekleidung

Tragen Sie immer Motorrad-Schutz-Bekleidung und einen passenden Helm. Denn vergessen Sie nie, im Falle eines Unfalls ist das Ihr einziger "Airbag"! Und war ein Helm bereits einmal einem Unfall ausgesetzt sollte er - unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild - ersetzt werden. Auch Helme haben ein "Ablaufdatum". Gehen Sie auf Nummer sicher und kaufen Sie Helme nur im Fachhandel!

Lange Fahrten brauchen Konzentration und Übung

Fahren Sie sich vor langen Fahrten "warm" und planen Sie kurze Etappen. Beim Einfahren gewöhnen Sie sich wieder an Ihr Motorrad und auch Ihr Körper kann sich den Veränderungen anpassen. Denn auch wenn es nicht so aussieht, Motorradfahren gleicht Leistungssport, bei dem die Körpertemperatur, der Blutdruck und auch die Herzfrequenz steigen.

Ihr Können entscheidet über Ihre Sicherheit

Schätzen Sie Ihr Können realistisch ein - alles andere kann tödlich enden! Regelmäßige Fahrsicherheitstrainings unterstützen dabei nach einem langen Winter wieder Motorradfit zu werden. Denn Vorsicht ist besser als Vertrauen. Und werden Sie einmal wirklich übersehen, kann eine sichere und schnelle Reaktion Ihr Leben retten!

Wenn es einmal brenzlig wird - richtiges Bremsen kann Leben retten Testen Sie vor Fahrtantritt Ihre Bremsen. Wenn Sie länger nicht gefahren sind, üben Sie das richtige Bremsen - eine Vollbremsung muss man sich trauen! Denn im Vergleich zum Auto, verschiebt sich beim Bremsen mit dem Motorrad die Last wesentlich vom Hinter- auf das Vorderrad!

Motorradstarke Bundesländer

Die meisten Motorräder im Vergleich der Bundesländer gibt es in Niederösterreich mit rund 90.000 Zulassungen. Bezogen auf die Einwohneranzahl ist die größte Dichte an Motorrädern allerdings in Kärnten zu finden. Hier gibt es 56 Motorräder je 1.000 Einwohner -oder anders gesagt: jeder 18. Kärntner hat ein Motorrad, während in Wien nur jeder 29. Einwohner eines besitzt.

Alle Tipps für eine sichere Fahrt auf asfinag.at

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at !

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG SERVICE GESELLSCHAFT

Alexandra Vuscina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Tel.: Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at