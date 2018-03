ARBÖ: Sicher am Motorrad

Vergangene Woche sechs Tote bei Motorradunfällen - Fahrsicherheitstrainings stärken bewusstes Fahrverhalten

Salzburg (OTS) - Bis Juli kamen 2013 österreichweit bereits 41 Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben, in Salzburg verzeichnet man eine traurige Statistik von bisher 12 tödlichen Verunglückten. Der Sommer mit vielen Sonnenstunden und ausgezeichnetem Motorradwetter brachte heuer eine Umkehr der seit 2003 sinkenden Zahlen. Auch das kommende Wochenende werden laut ARBÖ viele begeisterte Motorradfahrer für ausgiebige Touren und Ausflüge nutzen.

Dennoch sind bei den Zahlen auch auf zwei Rädern Unterschiede in den Altersgruppen zu erkennen. Günther Frühwirth, Leiter des ARBÖ Fahrsicherheits-Zentrums Straßwalchen, erklärt: "Zwar sinkt erfreulicherweise die Zahl der Motorradunfälle mit Todesfolge bei den unter 30-Jährigen, jedoch kommt es zu einer deutlichen Steigerung bei den über 30-Jährigen." Dieses Phänomen erklärt der Experte mit der Begründung, dass man gerade in der älteren Altersgruppe viele Motorrad-Wieder- und Späteinsteiger trifft. "Genau diese Gruppe wird infolge mangelnder Fahrpraxis oft in verheerende Unfälle verwickelt", so Frühwirth weiter.

Die meisten Verkehrsunfälle resultieren aus falscher Einschätzung der Lage und Fehlverhalten. Mit wiederholten Warm-Up-Trainings und praktischen Übungen abseits der Straße können diese verhindert werden. Der Leiter des ARBÖ Fahrsicherheits-Zentrums appelliert daher: "Wir bieten spezielle, auf Wieder- und Späteinsteiger abgestimmte Kurse an, in denen ein besonderer Schwerpunkt auf Brems-und Ausweichübungen, Kurventechnik sowie Gleichgewichtsübungen gelegt wird."

Um kommendes Wochenende gut geschützt und vorbereitet auf den liebsten fahrbaren Untersatz zu steigen, gibt der ARBÖ folgende Tipps:

*Vor jeder langen Motorradtour sollte die Maschine technisch überprüft werden, Hauptaugenmerk auf Reifen, Bremsen und Motoröl. *Fit und konzentriert aufs Motorrad setzen. Übermüdet und abgelenkt können folgenschwere Fehler auf der Straße passieren. *Eine defensive Fahrweise wählen! Immer auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer achten, um gefährliche Manöver früh genug erkennen, reagieren und kompensieren zu können. Defensiv fahren ermöglicht eine optimale Reaktion um Unfälle zu vermeiden. *Die bestmögliche Schutzbekleidung beim Motorradfahren tragen. Dazu zählen u.a. Sturzhelm, festes Schuhwerk, lange Hose und langärmelige Jacke, Nierengurt und Handschuhe. Nähere Informationen über Preise und Trainingsangebote erhält man unter www.ich-fahr-sicher.at.

