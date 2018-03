Guntramsdorf nimmt fünf eigene Solarkraftwerke in Betrieb

Wien (OTS) - Die Marktgemeinde Guntramsdorf (NÖ, Bezirk Mödling) geht unter die umweltfreundlichen "Kraftwerksbetreiber" und nahm vor wenigen Tagen gleich fünf eigene Solarstromanlagen auf ihren öffentlichen Gebäuden in Betrieb.

Durch dieses Projekt wird Guntramsdorf jedes Jahr 72 Tonnen an CO2-Ausstoß vermeiden. Zusätzlich werden massive Einsparungen bei den Energiekosten der Gemeinde möglich, denn die leistungsfähigen Solaranlagen speisen im Vollbetrieb eine Tagesspitzenleistung von 600 Kilowattstunden ins öffentliche Stromnetz ein. In Summe entspricht dies in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 25 Haushalten, oder sogar 130 Prozent jener Energie, die für die gesamte, neue LED-Straßenbeleuchtung in der Marktgemeinde Guntramsdorf pro Jahr benötigt wird.

Der Projektinitiator, Guntramsdorfs Vizebürgermeister und Umweltgemeinderat Robert Weber, setzt beim Projekt auf volle Transparenz und umfassende Bürgerinformation rund um das Thema Solarenergie. Die Leistungsdaten aller Anlagen der Marktgemeinde Guntramsdorf und die damit für die Gemeinde tatsächlich erzielten Einsparungen, können im Internet unter www.guntramsdorf.at/solaranlagen von allen interessierten Bürgern live abgerufen werden.

Dazu Robert Weber: "Wir ermöglichen der Bevölkerung den Live-Zugriff auf alle Leistungsdaten unserer Anlagen und machen damit auch die mit der Stromproduktion erzielten Einnahmen transparent. Das ist bislang einzigartig. Damit wollen wir Privatpersonen und Unternehmen motivieren, über eigene Investitionen in Solarenergie nachzudenken. Denn diese sind nicht nur umweltfreundlich sondern inzwischen auch finanziell äußerst sinnvoll."

Die fünf Guntramsdorfer Solarkraftwerke wurden auf den Dächern der Mittelschule, der Freiwilligen Feuerwehr, des Altstoffsammelzentrums, der Druckfabrik und des Kindergartens in der Rohrgasse installiert.

Die Gesamt-Investitionssumme der geförderten Ökostromanlage beträgt rund 250.000 Euro. Die Anlagen wurden mittels eines Investitionskredites finanziert. Dieser kann von Beginn an, durch die laufenden Einnahmen aus dem Stromverkauf an die österreichische Ökostromabwicklungsstelle getilgt werden.

Weber: "Die Anlagen werden aufgrund der attraktiven Ökostromvergütung, für den von uns produzierten Strom, bereits binnen 11 Jahren komplett amortisiert sein - und danach noch viele Jahre lang gratis Strom für die Guntramsdorfer Bevölkerung produzieren."

An der Errichtung der fünf Anlagen waren nach den jeweiligen Ausschreibungen folgende Unternehmen maßgeblich beteiligt: Intelli Group GmbH, Elektroinstallateur Wilhelm Schmid, EN.CONSULT.ING, Sonnquest GmbH sowie die 1st Level Solar GmbH, die zwei der fünf Anlagen konzipierte, montierte und auch für die Fernüberwachung und Internetanbindung aller Anlagen verantwortlich zeichnet.

Weitere Infos zum Projekt und technische Details unter

http://www.guntramsdorf.at/solaranlagen

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4432

Rückfragen & Kontakt:

MGBL - Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und LiegenschaftsgesmbH

Robert Weber, MSc.

robert.weber @ guntramsdorf.at

Tel.: 0664 / 4414089